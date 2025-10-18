Se vende por seis millones de euros la casa en la que vivió John F. Kennedy antes de ser presidente

Antes de convertirse en presidente y primera dama de Estados Unidos, John F. Kennedy y Jacqueline Kennedy, ya estaban moldeando la historia desde una casa situada en el centro de Georgetown, en Washington D.C.

La propiedad, una elegante casa adosada de casi 500 metros cuadrados, fue el hogar de los Kennedy desde 1957 hasta el día en el que John F. Kennedy prestó juramento como presidente. Ahora, y más de 60 años después del asesinato de Kennedy, la propiedad se vende por 7,5 millones de dólares, lo que equivale a 6.432.000 euros.

Este inmueble con cinco habitaciones, seis baños e incluso, una biblioteca, sirvió como oficina de campaña informal durante el período previo a las elecciones de 1960 y John F. Kennedy organizó varias conferencias de prensa en la entrada.

A la venta la finca que fue el hogar de Jacqueline Kennedy tras el asesinato de su marido

No obstante, no es la única propiedad que se vende o subasta de la familia Kennedy. La inmobiliaria Sotheby's International Realty puso a la venta la finca que fue el hogar de Jackie Kennedy y sus hijos tras el asesinato del expresidente John F. Kennedy. El precio de salida ha sido de casi 25 millones de euros, lo que la convierte en la residencia más cara que se ha vendido en Washington D.C.

Hace tan solo ocho días, comenzaron las ofertas por dicha vivienda. Sin embargo, para poder participar, cada postor debe pagar un depósito inicial de 100.000 dólares y solo se aceptan pujas que superen los cinco millones de dólares.

Esta propiedad está compuesta por tres casas diferentes que, con el tiempo, se unieron para formar una sola. En total, tiene más de 1.500 metros cuadrados y cuenta con 13 dormitorios y aún conserva detalles originales de la época, como chimeneas y techos de oro. De la misma manera, está distribuida en varias alturas y cuenta con estancias distintas.

Cerca de la majestuosa entrada, presidida por un cuadro de Jackie, se encuentra una sala de estar, con paredes de madera. El segundo piso está dedicado al dormitorio principal, además de un gran vestidor y un baño tipo spa. Por último, en el piso superior hay cuatro dormitorios más, cada uno con su propio cuarto de baño. Además, la casa dispone de cinco cocinas, un gimnasio, jardín, terraza, ascensores y su propio garaje.

Salió a subasta una cinta con imágenes inéditas de Kennedy tras ser asesinado

Una cinta de vídeo de un minuto con imágenes del presidente John F. Kennedy después de ser disparado en Dallas salió a subasta el pasado año. Dicho vídeo contiene imágenes poco conocidas que un camionero de Dallas, identificado como Dale Carpenter, tomó desde una autopista. Ahora, un nieto de ese camionero ha decidido venderlas.

Pocas horas después del comienzo de la subasta, la cinta de vídeo alcanzó un precio de unos 10.920 euros. En esa cinta, se puede ver al agente del servicio secreto Clint Hill en el vehículo y a Jackie Kennedy sobre el cuerpo de su esposo, ya fallecido, en el asiento de atrás.

El nieto que encontró las imágenes señaló que la película estaba guardada en una caja de leche de plástico y estuvo ahí durante años.

