En libertad el hombre que se comió el cerebro y uno de los ojos de su víctima

Un asesino caníbal mató a un hombre con un hacha y, posteriormente, se comió su cerebro y uno de sus ojos. Por estos hechos, ocurridos en 2013, Tyree Smith fue internado en el hospital psiquiátrico de máxima seguridad Whiting Forensic Hospital. Ahora, la Junta de Revisión de Seguridad Psiquiátrica del Estado le ha otorgado la libertad condicional. Precisamente, este detalle ha desatado el terror entre los ciudadanos de Bridgeport, en Connecticut, que siguen recordando aquella tragedia.

Tyree Smith, apodado 'Caníbal de Connecticut', asesinó a Ángel González, un hombre sin hogar que llevaba tiempo en ese estado estadounidense. El día anterior al asesinato, Smith fue a la casa de su prima Nicole Rabb y aseguró que quería "mancharse las manos de sangre". Tras estas declaraciones, apareció cubierto de sangre y describió cómo se comió los órganos de su víctima mientras bebía sake japonés, una bebida alcohólica que se obtiene de la fermentación del arroz.

Smith relató con detalle el asesinato que había cometido y declaró que el ojo de González "sabía a ostra" y que, antes de comerse su cerebro y su ojo, le golpeó en la cara y en la cabeza con un hacha. El cuerpo del hombre sin hogar fue encontrado en un apartamento vacío en la ciudad de Bridgeport.

Desde el inicio del caso, Smith fue declarado inocente de asesinato por razones de demencia y lo confinaron en un hospital psiquiátrico por un periodo de 60 años. Sin embargo, tal y como ha asegurado la cadena CBS News, los médicos que lo han tratado aseguran que su esquizofrenia y sus problemas con el alcohol y las drogas, se encuentran en remisión gracias a la medicación y otros tratamientos.

Consideran que no representa un peligro

Posteriormente, la Junta de Revisión de Seguridad Psiquiátrica ha concluido que Tyree Smith ya no representa un peligro inminente si sigue bajo tratamiento y han detallado que, durante los últimos meses, el 'Caníbal de Connecticut' no ha presentado incidentes que indicaran una recaída en su comportamiento violento.

Por el momento, Smith va a ser trasladado a un entorno comunitario bajo estricta supervisión. Según CBS News, Smith ya había estado viviendo en una instalación comunitaria con vigilancia las 24 horas durante los últimos nueve meses, como parte de un proceso de transición.

A pesar de la supervisión, la familia de la víctima está preocupada por la posibilidad de que Smith represente un peligro para la sociedad. Durante la audiencia previa al fallo, Talitha Frazier, cuñada de González, manifestó sus dudas sobre la recuperación de Smith y preguntó que cómo podrían "estar seguros de que no va a volver a hacer algo así".

"Medida indignante"

La decisión de que Smith sea liberado ha provocado una fuerte reacción en los legisladores estatales. Varios senadores republicanos han calificado la medida como "indignante" y "difícil de comprender". De la misma manera, en un comunicado, los senadores han criticado la decisión de la Junta y han argumentado que pone en riesgo la seguridad pública.

