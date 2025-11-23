Aparece muerta una joven estudiante a cuatro días de su boda en un edificio universitario

Annie Le, una joven investigadora de 24 años, estaba a punto de conseguir su doctorado en Yale y de casarse con el amor de su vida antes de su desaparición, en septiembre de 2009. Hoy en día se considera uno de los crímenes más estremecedores registrados en la prestigiosa universidad: encontraron su cuerpo días después oculto en una pared del edificio donde trabajaba.

Annie nació en 1985 en San José (California) y destacaba por su excelencia académica. Estaba graduada en Biología del Desarrollo Celular por la Universidad de Rochester, había conseguido 160.000 dólares en becas y había sido elegida en el instituto como "la más probable de convertirse en la próxima Einstein". Allí conoció también a su novio, Jonathan Widawsky, con quien tenía previsto casarse el 13 de septiembre de 2009.

Desapareció en el propio lugar de trabajo

La mañana del 8 de septiembre, Annie salió hacia su laboratorio de Yale, en New Haven (Connecticut). Las cámaras la registraron entrando a las 10:00 horas, pero nunca la grabaron saliendo. Al no regresar por la noche, una de sus cinco compañeras de piso avisó a la policía. Su bolso, su libreta y su tarjeta de crédito seguían dentro del edificio.

Lo más trágico es que meses antes Annie había escrito un artículo sobre la seguridad del campus titulado 'Crimen y seguridad en New Haven' para una revista de la Facultad de Medicina. Las primeras hipótesis apuntaron a que podría haberse puesto nerviosa ante la boda, pero esa teoría se descartó rápidamente cuando se comprobó que no había salido del edificio, que además pedía identificación para entrar y salir.

El 12 de septiembre se encontraron prendas ensangrentadas en el techo del laboratorio, y los agentes detectaron un olor compatible con un cuerpo en descomposición, por lo que el edificio pasó a considerarse la escena del crimen.

Encontraron el cuerpo el día de la boda

El 13 de septiembre, el mismo día en que debería estar celebrando su boda, encontraron su cuerpo metido boca abajo dentro de una pared en el sótano del edificio. El entonces presidente de Yale informó a los estudiantes de que se había encontrado el cuerpo de una mujer, aunque sin confirmar inicialmente su identidad.

Una fuente policial citada por 'The New York Post' describió la brutalidad del crimen: El cuerpo de Annie estaba comprimido dentro del espacio de la pared y su cuerpo estaba completamente dañado, hasta el punto de resultar irreconocible.

La autopsia determinó que murió por "asfixia traumática por compresión del cuello". Presentaba fracturas en la mandíbula y la clavícula y había sido agredida sexualmente.

Ray Clark, el técnico de laboratorio que la asesinó

La investigación apuntó rápidamente a Ray Clark, un técnico del laboratorio conocido por enfadarse con los estudiantes que dejaban material sin limpiar. Según fuentes citadas por 'ABC News', Clark había enviado un correo electrónico a Annie quejándose de que había dejado jaulas de ratones sucias.

Clark acabó declarándose culpable del asesinato y fue condenado a 44 años de prisión. También aceptó una declaración en el caso Alford por intento de agresión sexual, que, aunque no admite el delito, reconoce que hay pruebas suficientes para ser condenado.

En su declaración final, recogida por el 'New Haven Register', Clark afirmó: "Soy el único responsable de la muerte de Annie Le y de causar un dolor tremendo a todos los que la amaron y la cuidaron".

