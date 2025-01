El Supremo rechaza aplazar la sentencia contra Donald Trump del caso Stormy Daniels

Han agotado todas las vías posibles, pero los abogados de Trump no lo han conseguido. El presidente electo tendrá hoy que escuchar la sentencia impuesta por el tribunal criminal de Nueva York que lleva el "caso de Stormy Daniels": la ex actriz porno Stephanie Clifford a la que entregó dinero para que no revelase una presunta infidelidad a su esposa.

Los abogados de magnate habían presentado una petición de emergencia a la máxima corte estadounidense para suspender su procedimiento judicial, argumentando, como ya han hecho en otras ocasiones, que su cliente goza de inmunidad presidencial.

Pero el Tribunal Supremo de Estados Unidos la ha rechazado por un estrecho margen (5 votos a favor y 4 en contra) siguiendo la estela del Tribunal de Apelaciones de Nueva York que también rechazó una solicitud de bloquear la sentencia.

Trump dice que todo el proceso es una 'caza de brujas'

Hay que recordar que Trump ya fue condenado en mayo de 2024 y un jurado lo declaró culpable de 34 delitos de falsificación de registros comerciales para comprar el silencio de Stormy Daniels tras quedar probado que intentó ocultar antes de las elecciones de 2016 el pago de 130.000 dólares a la ex actriz porno para silenciar esa relación extramatrimonial.

El Supremo, en su decisión, señala que Trump puede presentar sus argumentos en un proceso de apelación y que la «carga» que le supone presentarse en la audiencia prevista es «relativamente insustancial», dado que el juez Juan Merchan, ya ha descartado una sentencia de cárcel y además su señoría le permite comparecer virtualmente a la lectura.

"El acusado no ha aportado ningún respaldo documental para su afirmación de que sus obligaciones como presidente electo le impiden asistir virtualmente a una audiencia que probablemente no dure más de una hora", han dicho, según recoge la cadena CNN.

Trump que no ha conseguido que se desestime el caso ha insistido en hablar de todo el proceso como una «caza de brujas» y ha acusado al juez y la Fiscalía de ejecutar una persecución política contra él e incluso de interferencia electoral.

Y aunque el juez Merchan ya adelantó que no dictará pena de prisión, la sentencia hará igualmente historia, pues será la primera vez que un presidente condenado por un delito grave asuma las riendas del país.

