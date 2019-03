"Se subió encima de mí y me penetró", el relato de la violación que sufrió la actriz de 'Patito Feo'

Cincuenta actrices argentinas se han movilizado para denunciar el acoso y asalto sexual en el cine después de que la actriz Thelma Fardin haya contado públicamente que fue violada en 2009 por Juan Darthés, conocido en Argentina por su papel principal en la serie infantil 'Patito feo'.

La actriz ha difundido un vídeo en el que cuenta que fue víctima de una violación cuando tenía 16 años. Relata que fue violada en una habitación de hotel por el actor, que tenía entonces 45 años, durante el rodaje en Nicaragua.

"Lo anulé para poder seguir adelante", así comienza el vídeo en el Thelma explica que las denuncias de otras actrices por abuso sexual a Juan Darthes le han ayudado a dar el paso. Calu Rivero, Anita Coacci y Natalia Juncos son tres actrices que ya habían denunciado al actor con anterioridad por abusos sexuales: "Gracias a que alguien habló, yo hoy puedo hablar".

"Tenía 16 años, era una niña. El único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años. Una noche comenzó a besarme el cuello y yo le dije que no. Me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo: 'Mira como me pones', haciéndome sentir su erección", recuerda entre lágrimas la actriz.

"Me tiró en la cama y empezó a practicarme sexo oral. Yo seguía diciendo que no. Me metió los dedos. Yo seguía diciendo que no. Le dije: 'Tus hijos tienen mi edad', pero no le importó", relata. "Se subió encima mio y me penetró. En ese momento alguien tocó la puerta y yo pude salir de esa habitación".

Por su parte, Juan Darthés ha negado "categóricamente los hechos y se presentará ante el tribunal en Nicaragua", según su abogado Fernando Burlando.

El Gobierno argentino ha retirado un vídeo promocional contra la violencia de género en el que aparecía el actor argentino. "Por respeto a la denuncia de Thelma Fardín contra Juan Darthés resolvimos levantar de estas redes un spot publicado contra la violencia de género del que el acusado formaba parte", ha señalado el presidente argentino, Mauricio Macri, a través de un mensaje en su cuenta de la red social Twitter.

"El compromiso es trabajar para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres", prosiguió el mandatario. El vídeo, retirado de todas las cuentas oficiales, fue impulsado en 2016 por el Ministerio de Desarrollo Social para difundir la línea telefónica gratuita 144, que brinda información y asesoramiento ante la violencia de género. En el anuncio aparecen varios actores y actrices argentinos, entre ellos Darthés, narrando diferentes escenas de violencia para concienciar y animar a las víctimas a utilizar este recurso que opera las 24 horas del día durante todo el año y en todo el territorio nacional.