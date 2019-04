El cantante Sting se suma a la lista de famosos en contra del Brexit

Muchos británicoS piden una segunda votación del Brexit. Entre ellos más de 300 personalidades, autores, músicas, escritores y actores que han firmado una carta porque no quieren que su país se vaya de Europa. Uno de ellos es Sting: "Mi esperanza es que el Brexit desaparezca. No he escuchado una sola razón coherente de porqué es una buena idea, y hay muchas razones por las que no deberíamos irnos"

Otros actores como Hugh Grant consideran que es una emergencia nacional, Ed Sheeran alerta de las consecuencias negativas, Jude Law, Keira Kneigtley y hasta David Beckham aseguran que la creatividad británica podría quedar debilitada. Todos ellos ya han firmado la misiva. "Muchos de nosotros hemos trabajado en proyectos que jamás hubiesen visto la luz sin la financiación europea o la colaboración con otros países".

Aseguran que una salida sin acuerdo o con uno malo acarrearía unas pérdidas de unos 5.000 millones de euros anuales para el sector musical. En los alrededores del Parlamento donde este miércoles se debate el futuro del país, cuelgan carteles con mensajes como este: " Mejor juntos", "El mejor acuerdo es con la Unión Europea" y "Descanse en paz, Brexit".

También te puede interesar:

El Parlamento británico vota las propuestas alternativas al 'brexit' de May