La seria advertencia de Macron a Putin: "Rusia no puede ganar esta guerra"

Emmanuel Macron ha hablado sobre Rusia, la situación en Ucrania y la posición que debería tomar Europa. El presidente de Francia en una entrevista con TF1 y France 2 alega que se explorarán todas las vías para evitar la victoria de Rusia en Ucrania, incluido el envío de tropas ya que señala que Europa "no puede ser débil" ante esta guerra. Si lo es, la credibilidad del continente, señala que "quedará reducida a cero".

Hace unas semanas, Macron aseguró que no descartaba mandar a soldados franceses a la guerra de Rusia con Ucrania pero esta idea no fue respaldada por ningún otro país occidental. Sin embargo, ha señalado que descartar esta idea sería "asumir la derrota": "Si Ucrania cae, nuestra seguridad estará amenazada. Si continúa la escalada, tenemos que estar listos para tomar las decisiones necesarias para que Rusia no gane nunca".

En horario de máxima audiencia en televisión, el presidente francés quiso alertar sobre que la guerra se está desarrollando "a menos de 1.100 kilómetros de Estrasburgo" y que por tanto, este es un conflicto "existencial para Europa y para Francia". A pesar que que el resto de países no siguió su posición hace unas semanas, el presidente está convencido de que otros líderes le seguirán. La primera oportunidad para convencerles la tiene este viernes 15 en Berlín, donde se reunirá con los jefes de Gobierno de Alemania (Olaf Scholz) y Polonia (Donald Tusk).

"No hay que ser débiles"

En cuanto a la guerra que asedia Ucrania, Macron asegura que no hay que ser débiles: "Si decidimos ser débiles frente a alguien como Putin, que no tiene límites, si le decimos de forma ingenua que no superaremos este o ese límite, no sería buscar la paz. Sería asumir la derrota", declara el presidente francés.

Y es que según ha comentado Macron, si Putin gana la guerra no hay quien asegure que se detendrá ahí y que, por tanto, la credibilidad de Europa se vería comprometida. Por ende, Macron ha pedido aumentar la ayuda a Ucrania en un contexto donde ya se está viviendo algunas dificultades en el frente. Esta ayuda consistiría en el incremento de sustento a Kiev con préstamos y producción militar en Ucrania.

En la entrevista, también deja claro que Francia es un país de paz y que no están "en guerra con Rusia". Cabe recordar que Francia es el único país de la Unión Europea que tiene armamento nuclear y que por tanto eso se considera "una seguridad suplementaria para los franceses" pero que también exige una "responsabilidad".

Rusia "un adversario"

A pesar de alegar que Francia no está en guerra con Rusia, sí que Macron ha señalado al país en algún momento como "un adversario". En algunas ocasiones ha alegado que es un país que está gestando ataques cibernéticos contra Europa. De hecho, se le ha denominado como "potencia desestabilizadora". Putin, para Macron, está en "una deriva represiva y autoritaria".

Macron admite que es "el líder internacional en ejercicio que más ha hablado con él (Putin)" y que algún día "habrá que volver a hacerlo". Sin embargo no deja de señalar que "no habrá paz duradera si no hay sobranía y retorno a las fronteras reconocidas internacionalmente en Ucrania". Asegura que poner límites a Ucrania es "no apostar por la paz, sino por la derrota".

