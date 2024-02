La OTAN contradice a Macron y descarta enviar tropas a Ucrania

El presidente francés Emmanuel Macron ha sobresaltado a los aliados con sus últimas declaraciones, en las que no descarta el envío de tropas europeas a Ucrania. Uno detrás de otro han ido matizando o negando que se planteen enviar soldados a combatir en suelo ucraniano.

Al final el presidente galo se ha quedado solo en su anuncio de dejar abierta la puerta al envío de tropas europeas a Ucrania para contrarrestar la agresión rusa, que no ha sido secundado este martes por ningún otro líder exterior y que le ha valido duras críticas internas de la oposición.

Al día siguiente de haber creado sorpresa con su anuncio de que el envío de fuerzas de tierra a Ucrania no se puede excluir, Macron ha visto cómo Alemania, España, Italia, República Checa, Polonia, Hungría o la OTAN, entre otros, se desmarcaban de sus palabras.

"No hay planes para tropas de combate de la OTAN sobre el terreno en Ucrania"

La OTAN no tiene planes para enviar tropas de combate a Ucrania, según ha confirmado Jens Stoltenberg: "La OTAN está proporcionando un respaldo sin precedentes a Ucrania. Lo hemos hecho desde 2014 y lo intensificamos tras la invasión. Pero no hay planes para tropas de combate de la OTAN sobre el terreno en Ucrania", ha asegurado el secretario general de la alianza a The Associated Press.

Estados Unidos también subrayó este martes que no enviará tropas a Ucrania para luchar contra Rusia y estimó que la mejor manera de apoyar a ese país es que la Cámara de Representantes apruebe el paquete de ayuda adicional para Kiev.

"El presidente Biden ha dejado muy claro que Estados Unidos no mandará tropas para combatir en Ucrania", dijo a EFE Adrienne Watson, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

Canadá, por su parte, se desmarcó asimismo de las palabras de Macron, al tiempo que el Vaticano ha advertido de que el envío de tropas a Ucrania provocaría una escalada: "Un escenario que no diría apocalíptico pero sí aterrador", ha dicho el Secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin.

La respuesta del Kremlin

El Kremlin no ha tardado en responder a Macron. Dice su portavoz, Dmitri Peskov, que ese eventual envío de tropas no "le conviene" a Occidente. "No le conviene para nada a esos países, y deben ser conscientes de ello", declaró Peskov a los periodistas. Asimismo, consideró que el simple hecho de plantear esa posibilidad supone "un nuevo elemento muy importante" en el conflicto.

Críticas de la oposición

En Francia, Macron ha sido el centro de los dardos de la oposición, que le han reprochado alimentar una escalada de ese conflicto.

"Macron ha superado una barrera suplementaria de beligerancia al hacer que planee un riesgo existencial sobre 70 millones de franceses", aseguró la líder ultraderechista Marine Le Pen en la Asamblea Nacional.

Una acusación que respondió el primer ministro, Gabriel Attal, que recordó que antes de la invasión de Ucrania en 2022 Le Pen defendía una alianza militar con Rusia: "Cabe preguntarse si las tropas de (el presidente ruso) Vladímir Putin no están ya en nuestro país".

El líder izquierdista Jean-Luc Mélenchon consideró que el eventual envío de tropas conduciría a Francia a entrar en guerra contra Rusia, lo que sería "una locura", al tiempo que acusó a Macron de ser un "irresponsable".

Ante la avalancha de críticas, el jefe de la diplomacia francesa, Stéphane Séjourné, matizó ante los diputados que, en ningún caso, se plantean "superar la barrera de la beligerancia, al tiempo que el Elíseo matizó que no se hará nada que incremente la escalada.

Y el ministro de Defensa, Sébastien Lecornu, aclaró ante una comisión de la Asamblea Nacional que en la reunión de ayer se discutieron "ideas" como "desminado" o "formación en territorio ucraniano", aunque "sin consenso".

"No se trata de enviar tropas para hacer la guerra contra Rusia. No estamos en guerra contra Rusia", abundó.

Alianza con Zelenski

En paralelo, la Presidencia francesa anunció que la reciente alianza alcanzada entre Macron y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, será objeto de un debate parlamentario y de una votación, una iniciativa a la que no está obligado el Ejecutivo pero que se interpreta como una forma de atajar la polémica.

El presidente francés aseguró este lunes al término de una cumbre con más de 20 mandatarios europeos sobre Ucrania que el envío de fuerzas terrestres a Ucrania no debería ser excluido y recordó que en el pasado ya se han superado otras líneas rojas ante la persistencia del conflicto.

Macron aseguró que nada puede ser descartado cuando se trata de lograr que Rusia pierda esa guerra.

