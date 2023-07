Una señora de 57 años es el azote de los carteristas en Venecia

La singularidad de sus canales y el arte de la Catedral de San Marcos embelesan a los turistas que visitan Venecia cada año. La ciudad italiana es uno de los destinos más populares de Europa, pero no se libra de la presencia de 'amigos de lo ajeno' que acechan a los viajeros despistados. Para evitar los robos, Mónica Poli, una mujer de 57 años, se dedica a alertar a gritos a los visitantes cuando ve que los carteristas se les acercan.

Al grito de "¡Atención, borseggiatrici! ¡Atención, carterista!", esta mujer y su patrulla ciudadana, llamada 'Cittadini Non Distratti' (Ciudadanos sin distracciones), facilitaron en el año 2019 un tercio de los arrestos de carteristas que se llevaron a cabo en Venecia. Su iniciativa se extiende también a otras ciudades como Roma o Milán.

El grupo civil ha estado activo durante décadas, pero desde que hace unas semanas se unió a TikTok e Instagram su labor se ha hecho viral. Los siguen cientos de miles de personas que comparten los vídeos con la inconfundible voz de la señora Poli.

"En un minuto habían robado billeteras de tres familias"

En una entrevista reciente con el diario estadounidense 'The New York Times', la mujer explica que se dedica a limpiar oficinas y que es en sus ratos libres cuando sale a la calle para "proteger a los turistas". Siempre está alerta. "Esta mañana he viajado en el autobús a Venecia. Desde el vehículo, veo a dos hombres y a una mujer en la calle. Nunca los había visto antes. He salido del autobús y los he atrapado. He mirado a la mujer y he visto que tenía una bolsa abierta. Eran carteristas. En un minuto habían robado billeteras de tres familias", explica la mujer.

Una forma de proteger la fama de Italia

Mónica confiesa que está muy sorprendida por la fama que tiene ahora. Incluso algunos turistas la reconocen por su voz. "Es muy extraño para mí. ¡Mi voz está en todas partes! Estoy feliz porque el mensaje llegó donde queríamos. Queremos que los turistas, la gente que viene a Venecia y a Milán, presten atención. Los carteristas son muy rápidos", asegura.

Y añade que su labor es una forma de proteger la fama de su país: "El turismo en Italia es muy importante. Vivimos de los turistas. Quiero que la gente que venga a Italia tenga respeto, y para eso debemos respetarlos". Ante esa labor solo se puede decir: grazie mille, Mónica Poli.