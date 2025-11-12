VÍDEO: Terrible accidente de un avión militar turco, que deja 20 tripulantes muertos

Este miércoles se daba a conocer una triste noticia, que aún no se entiende porque ha sucedido, se trata de un accidente aéreo en el que un avión militar turco se ha estrellado. La aeronave se encontraba entre Azerbaiyán y Georgia, cuando se partió en tres partes y cayó con gran fuerza hasta tocar tierra. Lamentablemente, dentro del avión se encontraban 20 tripulantes que han fallecido en el acto.

Las causas del accidente aún son desconocidas, pero se sabe que el C-130 de la Fuerza Aérea de Turquía, con indicativo TUAF543 (matricula 68-01609) se ha estrellado en Georgia tras despegar de Ganja a primera hora de hoy. Se puede observar en las imágenes, que la nave, tipo Hércules, estaba partida por completo y solo quedaba la zona del motor y las alas, que caía sin control en espiral.

Síguenos en nuestro canal de WhatsAppy no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.