Salen a la luz las estremecedoras imágenes del tiroteo en el banco de Kentucky en el que murieron 5 personas

La Policía de Louisville, en Kentucky (EEUU), acaba de hacer públicas las imágenes del momento en el que llegan al banco donde se está produciendo un tiroteo en el que murieron cinco personas. Otras ocho personas resultaron heridas, entre ellas, dos policías. El tiroteo se produjo a primera hora de la mañana en un banco del centro, donde se ubica una de las sedes del Old National Bank.

En las imágenes grabadas por la cámara corporal de los agentes podemos ver el intenso momento. Se escuchan aún los disparos de Connor Sturgeon -el tirador- contra sus compañeros de trabajo, acababa de ser despedido. Consiguió matar a 5 personas y herir a otras 8 antes de ser abatido. En el vídeo se puede ver al atacante en el interior del banco con el arma en mano. Uno de los policías recibió un disparo en la cabeza y está en estado grave.

Conner Sturgeon utilizó un rifle para llevar a cabo el tiroteo y lo transmitió en vivo a través de redes sociales, según la jefa de la Policía de Louisville, Jacquelyn Gwinn Villaroel, en una rueda de prensa.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, reveló que un "increíble amigo" suyo, Tommy Elliot, vicepresidente senior del banco, estaba entre las víctimas. "Tommy Elliott me ayudó a construir mi carrera de abogado, me ayudó a convertirme en gobernador, me dio consejos sobre cómo ser un buen padre", dijo Beshear.

Según medios estadounidenses, el banco le había dicho recientemente que iba a ser despedido y el tirador había escrito una nota describiendo sus planes para el tiroteo masivo antes de ir a trabajar el lunes. Unas horas más tarde de este tiroteo, alertaron a las autoridades de un segundo tiroteo en un colegio comunitario en otro lugar de Louisville, donde una persona murió y otra resultó herida.

Datos recopilados por 'Gun Violence Archive' muestran que ha habido al menos 146 tiroteos masivos -aquellos en los que al menos cuatro personas recibieron disparos- en lo que va de 2023. Al menos 15 de ellos desde principios de abril.