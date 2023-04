Rusia ya había detectado fuerzas extranjeras en Ucrania y EEUU busca a los responsables de las filtraciones

Estados Unidos trata de cortar la filtración de documentos secretos y busca a los responsables. Según las últimas informaciones que han salido a la luz, fuerzas especiales de varios aliados de la OTAN estarían operando en Ucrania.

La administración de Joe Biden ha reconocido, aunque no ha querido dar cifras, que tiene a un pequeño grupo de fuerzas especiales en su embajada en Ucrania, pero que no están envueltos en operaciones militares. Mientras tanto, el Departamento de Defensa del país norteamericano ya ha tomado medidas y una de sus primeras acciones ha sido la de reducir el número de personas que tienen acceso a estas listas de distribución con este tipo de documentos clasificados.

Soldados de la OTAN en Ucrania

Nadie sabe dónde están ni las misiones que llevan a cabo, pero los documentos filtrados del Pentágono hablan de soldados de la OTAN desplegados en Ucrania. Según el supuesto informe, Reino Unido tendría 50 efectivos, seguido de Letonia, Francia y Estados Unidos.

Kyiv asegura que no hay tropas de los países aliados en su país, pero reconoce que no todo lo filtrado es mentira. "La información que sí se corresponde con la realidad ahora mismo ya no es actual. Es una mezcla de verdades y no verdades", ha señalado Oleksii Reznikov, ministro de Defensa de Ucrania.

Serbia también niega haber vendido o querer vender armas a Ucrania y exige respuestas ante la filtración de los documentos, ya que, según denuncian, parece que hay alguien que quiere arrastrarlos al conflicto.

EEUU "removerá cada piedra"

Lloyd Austin, secretario de Defensa de EEUU, ha asegurado que el Pentágono "removerá cada piedra" para encontrar la fuente de las filtraciones. "Ahora no puedo decir mucho más mientras la investigación del Departamento de Justicia esté en curso, pero nos tomamos esto muy en serio y continuaremos trabajando con nuestros aliados y socios", ha manifestado. "Nada nos impedirá mantener la seguridad de Estados Unidos".

La fuente que filtró estas informaciones secretas sigue siendo todo un misterio, pero lo que parece claro es que Rusia ha salido ganando con todo esto. De hecho, algunos medios apuntan que Ucrania podría retrasar su contraofensiva hasta el verano.

La respuesta de Rusia

La respuesta del Kremlin ha sido previsible. Aseguran que los servicios de inteligencia rusos ya habían detectado que había fuerzas de países extranjeros operando en Ucrania.

"Mucho antes de la aparición de estos documentos, teníamos y todavía tenemos información de que muchos instructores de países de la OTAN, incluido Reino Unido, y combatientes están participando en las hostilidades", ha asegurado Peskov, portavoz del Kremlin, ante los medios de comunicación, según recoge TASS.