Putin advierte a Estados Unidos: "Rusia responderá con medidas militares ante cualquier amenaza"

El presidente de Rusia acusa a Occidente de la "degradación" de la estabilidad estratégica mundial y subraya que Moscú apuesta por "mantener el statu quo" para evitar una carrera armamentista.

Así, Vladímir Putin ha pedido a sus departamentos correspondientes que analicen "escrupulosamente" las actividades de Estados Unidos en materia de arsenales estratégicos, sistemas de defensa antimisiles y despliegue de armamento en el espacio.

En este sentido, el mandatario ruso considera que el país que dirige Donald Trump está dando pasos desestabilizadores en esos ámbitos, que "pueden echar por tierra los esfuerzos por nuestra parte para mantener el statu quo".

Por ello, Putin advierte de que "reaccionaremos de la manera adecuada" y subraya que "nadie debe tener ninguna duda de que Rusia está en disposición de responder a cualquier amenaza, responder no de palabra, sino con la adopción de medidas técnico-militares".

Renovación de contrato

En ese sentido, Vladímir Putin ha propuesto a Estados Unidos prolongar por un año el START III, el último tratado de desarme nuclear aún vigente entre ambas potencias y que expira el 5 de febrero de 2026. "Rusia está dispuesta después del 5 de febrero de 2026 a seguir por espacio de un año ateniéndose a las limitaciones contempladas por el START III", ha dicho en directo a través de la televisión durante una reunión del Consejo Seguridad de Rusia.

