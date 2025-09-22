Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Internacional

Putin advierte a Estados Unidos: "Rusia responderá con medidas militares ante cualquier amenaza"

El presidente de Rusia acusa a Occidente de la "degradación" de la estabilidad estratégica mundial.

Putin

PutinEFE

Publicidad

Tania Taboada
Publicado:

El presidente de Rusia acusa a Occidente de la "degradación" de la estabilidad estratégica mundial y subraya que Moscú apuesta por "mantener el statu quo" para evitar una carrera armamentista.

Así, Vladímir Putin ha pedido a sus departamentos correspondientes que analicen "escrupulosamente" las actividades de Estados Unidos en materia de arsenales estratégicos, sistemas de defensa antimisiles y despliegue de armamento en el espacio.

En este sentido, el mandatario ruso considera que el país que dirige Donald Trump está dando pasos desestabilizadores en esos ámbitos, que "pueden echar por tierra los esfuerzos por nuestra parte para mantener el statu quo".

Por ello, Putin advierte de que "reaccionaremos de la manera adecuada" y subraya que "nadie debe tener ninguna duda de que Rusia está en disposición de responder a cualquier amenaza, responder no de palabra, sino con la adopción de medidas técnico-militares".

Renovación de contrato

En ese sentido, Vladímir Putin ha propuesto a Estados Unidos prolongar por un año el START III, el último tratado de desarme nuclear aún vigente entre ambas potencias y que expira el 5 de febrero de 2026. "Rusia está dispuesta después del 5 de febrero de 2026 a seguir por espacio de un año ateniéndose a las limitaciones contempladas por el START III", ha dicho en directo a través de la televisión durante una reunión del Consejo Seguridad de Rusia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Más de 100.000 personas asisten al funeral de Charlie Kirk en Arizona

Funeral Charlie Kirk

Publicidad

Mundo

Palestinos desplazados internos evacúan una zona atacada por un ataque aéreo israelí en la ciudad de Gaza

Guerra de Israel en Gaza en directo: más de 65.300 palestinos muertos por la ofensiva de Israel en la Franja

Putin

Putin advierte a Estados Unidos: "Rusia responderá con medidas militares ante cualquier amenaza"

El futuro de Gaza como un 'resort de lujo', en la viñeta gráfica de Alfredo Boto

El futuro de Gaza como un resort de lujo, en la viñeta gráfica de Alfredo Boto

Tusk
Polonia

Tusk asegura que Polonia estudiará derribar aviones rusos que entren en su espacio aéreo si cuenta con respaldo unánime de la OTAN

inundaciones Europa
Tormentas

Muere una mujer atrapada en su coche durante las fuertes tormentas que azotan Francia

Un vehículo de Policía aparcado enfrente de la comisaría de Ámsterdam.
Países Bajos

Muere un joven de 15 años disparado por la policía neerlandesa después de robar una bicicleta eléctrica

Los agentes abrieron fuego contra el joven en el interior de un restaurante de comida rápida que, en ese momento, estaba lleno de familias y niños.

Bacteria Vibrio vulnificus
Bacteria

Nuevo brote de vibriosis: cinco muertos y decenas de afectados en Estados Unidos

Esta infección, provocada por bacterias carnívoras, ha triplicado sus contagios desde el año pasado.

Donald Trump durante el homenaje a Charlie Kirk

Donald Trump tiene previsto anunciar una cura para el autismo

Imagen de archivo del primer ministro británico, Keir Starmer

Estas son las consecuencias de reconocer el estado de Palestina

Imagen de Adna Rovcanin-Omerbegovic.

Muere la joven influencer Adna Rovcanin tras encontrarse mal la noche de su boda

Publicidad