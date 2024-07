Roban la espada Excalibur francesa: una leyenda de 1.300 años que perteneció al caballero Roldán

Todo el mundo conoce la leyenda de la espada Excalibur: la famosa cuchilla que perteneció al Rey Arturo y que ha inspirado miles de historias transformadas en libros, películas y series. Sin embargo, seguro que no sabías que existe una espada también legendaria en Francia que perteneció a un caballero muy importante de época. Se trata de Durandal y han saltado las alarmas de todo el país porque ha sido robada.

El medio francés 'Le Pelerin' informa que la espada, llamada Durandal, se encontraba en un santuario de acceso limitado de la localidad francesa de Rocamadour y ahora ha sido robada de la roca donde estaba clavada. Allí había permanecido durante más de 1.300 años hasta ahora. La espada se encontraba a 10 metros de altura, enterrada y encadenada en un santuario prácticamente inaccesible y las primeras indagaciones apuntan a que ha sido robada. Las investigaciones que se están llevando a cabo a raíz de la desaparición de ésta han arrojado algunos datos como por ejemplo que el robo se habría cometido en la noche del 21 al 22 de junio.

"Echaremos de menos Durandal, forma parte de Rocamadour desde hace siglos, no hay guía que no la muestre durante su visita. Rocamadour se siente desojado de una parte de sí mismo, aunque sea una leyenda, los destinos de nuestro pueblo y esta espada están unidos", señala la alcaldesa del municipio, Dominique Lenfant al medio francés 'La Déspeche'. Describe a la espada como "un bien público que pertenece al Estado": "Esta espada estaba incrustada en la pared de roca a poca profundidad, muy cerca de la capilla de la Virgen Negra. Mide 80 cm, por lo que es una pequeña espada medieval que fue forjada noquear a personas o caballos, no matarlos”, alega.

A pesar de las lamentaciones como la de la alcaldesa que define el metal como "la única espada legendaria que realmente existe", si es cierto que la espada robada no es más que una copia de la original ya que había sido robada en diferentes ocasiones. Así lo ha relatado al medio local 'Actu Lot' el padre Millet, rector del santuario donde se encontraba la pieza robada: "Esta espada era una sexta copia de la original" y señala que "fue trasladada precisamente porque había sido robada varias veces, antes de que estuviera a nuestro alcance".

Historia de la espada Durandal

La espada robada no era nada más y nada menos que la espada del caballero Roldán, sobrino de Carlomagno, lo que la hace una de las espadas medievales más famosas y apreciadas de la historia. El filo presenció batallas como la de Roncesvalles el 15 de agosto del 788. En España se la llama Durandal que significa La Duradera. Esta espada causa furor entre los aficionados a la historia. El "mito" medieval dice que antes de ser ofrecido a Roldán, Carlomagno recibió Durandal de manos de un ángel. Fue durante la Batalla de Roncesvalles cuando el caballero moribundo lo arrojó al aire para no hacerlo caer en manos de sus enemigos. Recorriendo unos cientos de kilómetros, se habría incrustado en la pared de roca de Rocamadour.

