Despedido un trabajador del Museo Británico por llevar años robando piezas

Desde le museo han calificado los hechos como "el mayor incidente de seguridad en más de una década" y ha comenzado una carrera a contrarreloj para poder recuperar todas las piezas, antes de que por ejemplo, pudieran dañarse o salir del país. Por le momento la Policía Metropolitana investiga el caso y el trabajador ha sido despedido de manera inmediata, aunque hasta que no se terminen las investigaciones y averiguaciones policiales, no se van a producir detenciones.

Tampoco se conoce cuáles son las piezas específicas del robo, solamente que datan de los siglos XV y XIX y que en su mayoría no se encontraban en exposición, sino que se trata de piezas que se utilizaban para trabajos académicos y de investigación, que algunas de ellas también han resultado dañadas.

Hartwig Fischer, director del museo, ha comunicado a los medios: "Hemos reforzado nuestras medidas de seguridad y estamos colaborando con expertos externos para llevar a cabo un informe exhaustivo", además hizo especial hincapié en la "recuperación de todas las piezas".

Según ha comunicado el diario 'The Daily Telegraph', se descarta que el robo haya podido ser con motivos políticos o ideológicos, por lo que el motivo del robo no habría sido el de repatriar los objetos del museo al país de origen. Los expertos advierten de que las piezas son "irremplazables", aunque desde el museo todavía no haya querido indicar cuáles son y cuántas piezas faltan. Tampoco se ha confirmado la identidad del presunto autor de los robos ni las funciones o el cargo que ocupaba en el museo.

Aunque no ha sido hasta este año cuando se ha hecho el hallazgo de los robos, se estima que pudieron empezar en 2019 o incluso antes. Estos robos, coinciden con un momento delicado dentro del museo, pues el que hasta ahora es el director del Museo Británico, Hartwig Fischer, hiciera público que en julio de 2024 tiene previsto abandonar el cargo que ocupa, por lo que ahora se ven inmersos en la búsqueda de un sucesor. Además, a este hecho hay que añadirle que actualmente se encuentran en un "halo" de polémica, pues hay un debate abierto con la repatriación o no de ciertas piezas de mármol pertenecientes al Partenón de Atenas y por el reciente patrocinio de la petrolera BP.

Por desgracia, no es el primer robo a un museo que se registra, ya que el coleccionar obras de manera ilícita, parece ser un juego para los "cacos". En 2019, se encontró en una bolsa de basura el cuadro 'Retrato de una dama' de Gustav Klimt, que llevaba 22 años desaparecido, después de que 1997 fuera robado de la Galería Ricci Oddi en Piacenz (Italia).

Breve historia de el Museo Británico

También conocido como el British Museum, es uno de los más antiguos del mundo y que alberga las colecciones de antigüedades más grandes y famosas a nivel mundial. A lo largo del año, recibe más de 5 millones de visitas, por lo que ocupa el tercer puesto en el ranking de museos del mundo, precedido solamente por el Louvre de París y el Metropolitan Museum de Nueva York.

La creación del museo se realizó en pleno siglo XVIII, en concreto en 1753, pero tuvo que esperar seis años más para su apertura, siendo el 15 de enero de 1759. Tuvo como primera sede la Casa Montagu, pero pronto tuvo que cambiar de ubicación debido a la cantidad de obras que albergaba en su interior: más de 40.000 libros que procedían de Egipto, Grecia, Roma, América y Oriente Medio. Una de las piezas claves en la Priedra Rosetta, que forma parte del museo desde 1801 y cuenta con un gran valor histórico y arqueológico debido a que fue gracias a ella, que hoy en día podemos saber lo que significan los jeroglíficos.

En 1887 algunas de las obras fueron trasladadas al Museo de Historia Natural, debido al incremento de obras y la falta de espacio y fue en 1973 cuando la biblioteca Nacional se hizo independiente del museo.