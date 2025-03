Los riesgos de comer un granizado: 21 hospitalizados en el Reino Unido e Irlanda

Los pequeños llegaron a los hospitales con hipoglucemia, acidosis láctica y disminución de la conciencia. Se trata de 21 niños, menores de 8 años, que tuvieron que ser ingresados después de consumir un granizado. Casos registrados en el Reino Unido e Irlanda entre 2018 y 2024. Los especialistas creen que hay que revisar las recomendaciones de este tipo de productos para los niños. Una solicitud que ha partido de investigadores del University College de Dublín. "Los médicos y los padres deben estar alerta ante este fenómeno. Los organismos de salud pública deben garantizar un mensaje claro respecto a que los niños más pequeños, especialmente los menores de ocho años, deben evitar las bebidas granizadas que contienen glicerol”, aseguraron los expertos en un comunicado.

Los riesgos de la glicerina o glicerol

Los investigadores sugieren que beber demasiados granizados puede intoxicar a los niños. Estos productos contienen glicerol, también conocido como glicerina. Un producto que cambia la textura del agua, sustitutivo también del azúcar, pero que puede tener efectos negativos en la salud de los más pequeños. El jefe de la Agencia de Normas Alimentarias del Reino Unido, Adam Hardgrave, ha explicado en un comunicado que "si bien los síntomas de la intoxicación por glicerol suelen ser leves, es importante que los padres sean conscientes de los riesgos, especialmente en niveles elevados de consumo. Es probable que no se notifiquen las intoxicaciones por glicerol, ya que los padres pueden atribuir las náuseas y los dolores de cabeza a otros factores". Esta agencia desaconseja que los menores de cuatro años consuman las bebidas que contengan glicerol.

Estar alerta

"Los médicos y los padres deben estar alerta ante este fenómeno. Los organismos de salud pública deben garantizar un mensaje claro respecto a que los niños más pequeños, especialmente los menores de 8 años: deben evitar las bebidas granizadas que contienen glicerol", recomiendan los expertos. Los investigadores afirman que hay poca transparencia en torno a la concentración de glicerol en ese tipo de bebidas. "No es fácil estimar una dosis segura", remarcaron. La velocidad y la dosis de ingestión pueden ser aspectos a tener en cuenta en las posibles consecuencias negativas. Igualmente si el granizado se consume junto con una comida, en ayunas o después de realizar ejercicio. Lo que dejan claro es que "no existen beneficios nutricionales y tampoco para la salud en estas bebidas". Por lo que no las recomiendas como parte de una dieta equilibrada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com