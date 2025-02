Revelan el motivo por el que Melania Trump "odia jodidamente" a Donald Trump

'Todo o nada: cómo Trump reconquistó América', el último libro del periodista estadounidense Michael Wolf. En este trata la trayectoria al detalle del presidente durante la campaña presidencial de las elecciones de 2024. Además revela aspectos de la vida personal y política que salpica a su matrimonio por una acusación de de haber mantenido relaciones sexuales con una actriz porno.

Una de las afirmaciones que más han sorprendido del libro es que la esposa del presidente, Melania Trump, le "odia jodidamente" según un "confidente del patio de Mar-a-Lago". Wolff revela que todo fue a más tras el escándalo de Stormy Daniels, la actriz porno recibió un pago de 130.000 dólares por guardar silencio sobre una supuesta relación sexual con Trump.

En el libro, el autor describe el matrimonio como "extraño" y señala que nadie en el equipo de campaña sabía donde residía Melania. Wolff sugiere que la relación de los Trump podría ser la "más exitosa de Estados Unidos en sus propios términos peculiares" o estar "a punto de estallar en cualquier momento". Estas informaciones se suman a varios gestos que ha protagonizado en público la pareja que aumentaron los rumores sobre su relación. Por ejemplo, cree que Melania rechazó la mano de su marido, además de la decisión de ponerse un sombrero específico en la toma de posesión para frustrar un beso.

El caso Stormy Daniels

Donald Trump se ha convertido en el primer presidente electo de los Estados Unidos condenado por delitos graves. Se debe al caso Stormy Daniels cuando en 2006 Trump y la actriz porno, se conocieron en un torneo de golf en Nevada. La actriz afirmó que mantuvieron relaciones sexuales consentidas, a lo que Trump lo ha negado. A medida que el republicano se acercaba a la presidencia en 2016, su abogado personal, Michael Cohen, pagó 130000 dólares a Daniels para que guardara silencio sobre el supuesto encuentro.

Días antes de regresar a la presidencia, se llevó a cabo la condena de Trump. El pasado mes de enero fue declarado culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales relacionados con el pago a Daniels. Aunque la sentencia no incluyó prisión ni multa, el presidente ha mantenido su inocencia y ha calificado el proceso como una "caza de brujas política".

Otras afirmaciones del libro

Wolff no solo ha tratado en el libro las tensiones matrimoniales, sino que habla de otros temas como su intento de asesinato, temas antisemitas o su amistad con el magnate tecnológico Elon Musk. "A punto de resquebrajarse" escribía el autor sobre Donald Trump tras el intento de asesinato en Pensilvania describiendo que tenía dificultades al hablar y experimentaba ira irracional.

Otro ejemplo su hija y ex asesora del presidente, Ivanka Trump, y ex consejero superior del presidente de los Estados Unidos, Jared Kushner, supuestamente se negaron a firmar una declaración negando acusaciones antisemitas de Trump . Además de la relación con Musk donde según cuenta Wolf en el libro, el magnate habría influido en que el presidente eligiese a J.D. Vance como su mano derecha al chantajearle con no apoyarlo si no estaba en la candidatura.

Respuesta de Trump

El equipo del presidente a respondido a las afirmaciones que ha realizado Wolff en su libro. El director de comunicación de la Casa Blanca, Steven Cheung, ha calificado de "saco de mierda mentiroso" al autor, acusándole de fabricar de forma continuada "historias originadas en su imaginación enferma y deformada". Cheung afirma que esto sucede "porque tienen un caso grave y debilitante de enajenación de Trump que ha podrido su cerebro del tamaño de un cacahuete".

Por su parte el presidente estadounidense ha desmentido estas acusaciones a través de la red social 'Truth Social', donde afirmó que nunca le ha defendido una entrevista: "Me llamó muchas veces intentando concertar una reunión, pero nunca le devolví la llamada porque no quería darle la credibilidad de una entrevista". Además cuestiona la fiabilidad de sus fuentes acusándole de ser "un PERDEDOR total": "Wolff dice que tiene fuentes, pero no las tiene, es MENTIRA, como ocurre con muchos de los llamados 'periodistas'. Si tiene fuentes, que las revele. Ojo, nunca ocurrirá. ¡Es FAKE NEWS, un PERDEDOR total, y nadie debería perder su tiempo ni su dinero en comprar este libro aburrido y obviamente ficticio!".

