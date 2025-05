Retiran unas de las gominolas más conocidas después de que se detectara marihuana en tres lotes diferentes

En Países Bajos se ha emitido una alerta alimentaria tras detectarse marihuana en al menos tres paquetes de gominolas con forma de botella de refresco, comercializadas por la conocida marca Haribo.

Las autoridades sanitarias del país confirmaron que el producto afectado corresponde a las bolsas de un kilo de 'Haribo Happy Cola F!ZZ', cuya fecha de caducidad estaba estipulada en enero de 2026. Como medida preventiva, toda la producción del producto ha sido retirada del mercado.

La Autoridad neerlandesa de Seguridad Alimentaria y de los Productos de Consumo (NVWA) fue alertada después de que una pareja en la región de Twente, al este del país, informara de que su hijo había presentado síntomas como mareos tras consumir una de estas bolsas. A raíz de esta denuncia, se realizaron análisis que confirmaron la presencia de cannabis en algunos envases.

Medidas de precaución y recomendaciones

Aunque hasta el momento solo se han detectado tres bolsas contaminadas, las autoridades no descartan que existan más lotes afectados. Por ello, la NVWA ha ordenado la retirada completa del producto y ha recomendado que no se consuma bajo ninguna circunstancia. El resto de productos de la marca Haribo no se ven afectados y pueden consumirse con normalidad, según ha informado el organismo regulador.

La empresa alemana ha confirmado que el incidente parece limitado a una zona concreta del este de los Países Bajos y ha iniciado una investigación interna para esclarecer cómo pudo haberse producido esta contaminación. En paralelo, la Policía continúa con su propia investigación para determinar el origen de la sustancia en las gominolas.

Efectos del consumo de marihuana ingerida

Cuando la marihuana se consume por vía oral, como en alimentos o golosinas, sus efectos pueden diferir notablemente de los que se experimentan al fumarla. Al ser procesada por el sistema digestivo y metabolizada por el hígado, el THC, su principal componente psicoactivo, se convierte en una forma más potente (11-hidroxi-THC), lo que intensifica los efectos y prolonga su duración.

Entre los síntomas comunes tras ingerir cannabis se encuentran mareos, somnolencia, alteración de la percepción del tiempo, ansiedad, náuseas y, en algunos casos, alucinaciones. Estos efectos pueden tardar entre 30 minutos y 2 horas en aparecer, y durar hasta ocho horas. En niños o personas sensibles, incluso pequeñas cantidades pueden provocar intoxicaciones con consecuencias más severas.

Se desconoce el origen

Por ahora, no se ha determinado cómo llegaron los restos de marihuana a los paquetes de golosinas. Tanto Haribo como la Policía neerlandesa están trabajando en esclarecer los hechos y evitar que se repita una situación similar en el futuro.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com