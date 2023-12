La marihuana que fuman la mayoría de los jóvenes españoles no es apta para el consumo por estar plagada de hongos

El consumo de marihuana afecta a muchos jóvenes hoy en día a lo largo y ancho del mundo. En España, hace poco, se conocía el caso de una joven que tras consumir un pastel de marihuana se precipitó desde una tercera planta. El uso de esta droga puede llegar a afectar a los jóvenes a niveles insospechados, como se ha visto, hasta causando la muerte. Sin embargo, lejos de concienciarse, el consumo de esta droga entre los más jóvenes se está disparando, según un estudio realizado por un doctor de las ciencias de la salud.

En este estudio se aprecia que la edad de empezar a consumir se sitúa en los 15 años y más del 40% de adultos admite haberla probado alguna vez. Además, hay evidencias de que la marihuana que se consume, es cada vez menos apta para el consumo. De hecho el estudio descubre que el 62% de la marihuana que se vende está plagada de hongos.

Beatriz Pestaña, directora de comunicación de la fundación contra la drogadicción FAD Juventud ha contado a Antena 3 Noticias que no hay un grave repunte del consumo, según datos oficiales del ministerio de Sanidad (en la encuesta que se realiza sobre este consumo cada dos años), pero esto no quiere decir que el canabismo "siga siendo un problema de salud pública de primer orden".

¿Tabaco o marihuana?

Pestaña asegura que en un reciente estudio realizado por la fundación a jóvenes de entre 15 y 24 años, se ve reflejado que siete de cada diez de ellos considera que el consumo del cánnabis es menor perjudicial que el del tabaco. "No podemos decir que el tabaco no sea perjudicial, obviamente, pero los riesgos del cánnabis se conocen menos porque quizás no hemos sabido contarlos como si lo hemos hecho con los del tabaco". Beatriz también señala que la posible causa de esta confusión en los jóvenes sea el posible uso terapéutico de esta sustancia: "El uso terapéutico no tiene nada que ver con el uso lúdico en los momentos de ocio donde la marihuana ha entrado como un elemento más", alega la directora.

Efectos en la salud

Como se ha dicho anteriormente, es muy probable que los efectos perjudiciales en la salud que tiene el cánnabis no se conozcan tanto como los del tabaco, sin embargo, existen. Beatriz Pestaña cuenta que la marihuana puede causar desde una intoxicación aguda en el momento en el que se consume hasta efectos más persistentes sobre todo relacionados con la capacidad cognitiva. A largo plazo, puede causar pérdidas de memoria, deterioro de la capacidad de aprendizaje y desembocar en dependencia de la sustancia e incluso, si tienen vulnerabilidad genética previa, esquizofrenia.