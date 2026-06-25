Los rescatistas localizan a tres personas bajo los escombros y hablan con ellos a través de un agujero: "¿Cómo te llamas?"

Venezuela vive con angustia el doble terremoto que ha sufrido sobre las 18:00 horas de la tarde desde el miércoles. Según ha detallado el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el Gobierno venezolano contabiliza 188 muertos y alrededor de 1.520 heridos. Además, Rodríguez ha detallado que hay 2.927 familias damnificadas, 157 desaparecidos reportados, 200 personas atrapadas, 250 edificios dañados y ocho hospitales afectados, de los cuales "algunos han debido de ser evacuados", tal y como ha asegurado en el canal estatal Venezolana de Televisión.

Entre los edificios derrumbados y una búsqueda desesperada de supervivientes, un vídeo registró uno de los momentos más conmovedores de la tragedia que atraviesa Venezuela: el rescate con vida de tres niños bajo los escombros de La Guaira, una de las zonas más golpeadas por los dos terremotos que sacudieron al país.

La grabación muestra a un grupo de vecinos que intentan tranquilizar a los menores mientras logran sacarlos de la estructura colapsada. El hombre que registra la escena dice "vente mi niño, vente para acá, ven". Minutos después aparece una segunda menor y enseguida un tercero. Cuando alguien les pregunta si son hermanos, uno de ellos responde "sí, somos tres".

Asimismo, en otro de los vídeos recogidos, otros dos rescatistas encuentran a tres personas bajo los escombros y les piden que les digan su nombre. A continuación, les escuchan decir sus nombres: "Anthony, Ramón y Ari". Sin duda, las imágenes de los jóvenes saliendo con vida entre los escombros se han convertido en un símbolo de esperanza en medio de una de las peores catástrofes naturales registradas en el país.

Venezuela, en "estado de emergencia"

Tras los fuertes seísmos, Delcy Rodríguez ha comparecido de urgencia para anunciar el "estado de emergencia" y pedir calma a la población. Además, ha solicitado que todo el personal sanitario se incorpore de inmediato a sus puestos de trabajo. Asimismo, el Gobierno ha habilitado una plataforma para localizar desaparecidos, ante el colapso de las comunicaciones. A través del sitio 'desaparecidosterremotovenezuela.com', los familiares pueden registrar a personas incomunicadas y consultar actualizaciones.

También la presidenta venezolana ha confirmado la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares con recursos del Fondo Monetario Internacional.

'Venezuela Te Busca', otra app para encontrar a los supervivientes

La búsqueda de supervivientes también se realiza a través de 'Venezuela Te Busca', una plataforma creada por la emprendedora Julia Alessandra y que ya reúne más de 10.000 registros de personas desaparecidas.

Este portal permite comunicar desapariciones, incorporar fotografías, descripciones físicas, el lugar donde se perdió el contacto y otros datos que puedan facilitar su localización.

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