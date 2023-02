Rescatan a una paloma teñida de rosa y desnutrida usada en una fiesta para revelar el sexo de un bebé

Una de las modas impuestas durante los últimos años es la 'fiesta de revelación'. En ella, los padres revelan el género del bebé que está en camino. Muchos utilizan globos, tartas o elementos de cotillón. Pero otros deciden hacerlo diferente.

Es el caso de una familia en Estados Unidos. Un hombre encontró una paloma teñida de rosa en estado de desnutrición después de la realización de uno de estos eventos.

La cuenta de Facebook de Wild Bird Fund, una organización sin fines de lucro, informó que el ave fue rescatada después de que alguien la tiñiera de rosa. Los hechos sucedieron en el Madison Square Park de Nueva York.

"Las palomas vienen de muchos colores y plumajes diferentes, pero el rosa no es uno de ellos. Esta es una paloma real doméstica que fue teñida deliberadamente de este color y liberada. Este pobre pájaro ya tiene bastante difícil su vida como pájaro doméstico, incapaz de encontrar comida en la naturaleza, volar bien o escapar de los depredadores", dijeron en la publicación.

El hombre que encontró la paloma decidió llevarla a la organización. "Ser de un color brillante e inusual lo hace aún más un objetivo para animales mayores. También muestra signos de desnutrición a largo plazo. Afortunadamente, una persona amable la rescató de Madison Square Park, y ahora está a salvo en cuidado", continúan.

Bodas, proyectos o celebraciones

Desde Wild Bird Fund pidieron no liberar aves domésticas en la naturaleza. Además, recordaron que no deben ser utilizadas para bodas, velorios, proyectos o celebraciones. Pero que, sobre todo, no hay que teñir el plumaje del animal.

"He visto un gran aumento en el teñido de pájaros para fiestas de revelación de género y otros eventos ridículos. Me revuelve el estómago", dijo un trabajador del centro.

La paloma, tras ser rescatada, fue lavada en varias ocasiones con el objetivo de eliminar el color rosa. Esperan que, con el paso del tiempo, la paloma vuelva a su color original.