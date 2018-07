Renzi vota en el referéndum sobre la reforma constitucional de Italia

El primer ministro italiano, Matteo Renzi, ha votado este domingo en Florencia, la ciudad de la que fue alcalde, en el referéndum sobre la reforma constitucional que ha planteado y al cuyo resultado ha ligado su futuro en el cargo.

Renzi ha votado poco después de las 11.00 horas acompañado de su mujer, Agnese, y ha esperado como los demás ciudadanos a que fuera su turno para depositar su papeleta. Está previsto que el primer ministro regrese esta tarde a Roma, para seguir desde allí el recuento de los votos, que comenzará tras el cierre de las urnas, a las 23.00 horas.

También ha votado ya el ex primer ministro Silvio Berlusconi, cuyo partido está en contra de la reforma constitucional. Tras depositar su papeleta, ha augurado que hay "una gran batalla por delante". El viernes, Berlusconi había publicado un vídeo en su perfil de Facebook animando a votar por el 'no' y a no "quedarse en casa, porque quedarse en casa es hacer un mal al país y hacer en cambio un favor a Renzi" quien, recordó, "nunca fue votado".

Asimismo, hizo especial hincapié en la necesidad de ir a votar dado que no es necesaria una participación mínima para que el referéndum sea válido. "Si solo votara un italiano y votara 'sí', el referéndum sería válido", subrayó.

El líder del Movimiento 5 Estrellas, Beppe Grillo, también ha hecho un llamamiento este domingo a los italianos a que acudan a las urnas. "¡Id a votar!", ha conminado a sus seguidores a través de su blog, recordando que las urnas estarán abiertas hasta las 23.00 horas.

"Para votar 'no' es necesario marcar una cruz sobre el 'no'", ha recordado el líder del movimiento antisistema, contrario a la reforma planteada por Renzi. "Id a votar e invitad a todos vuestros amigos a hacerlo", ha remachado.

El M5S es uno de los partidos opuestos a la reforma planteada por el primer ministro, quien ha ligado su futuro en el cargo a la victoria del 'sí'. Desde la formación que lidera Grillo, ya han adelantado que si gana el 'no' exigirán que Renzi deje el cargo y se convoquen elecciones anticipadas.

Los sondeos apuntan a que el partido es actualmente la fuerza con más respaldo en Italia. Dado que Grillo ha dicho que le gustaría que se celebrara un referéndum sobre la salida del país del euro, existe el temor de que una victoria del 'no' termine llevando al M5S al poder.