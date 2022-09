Funeral de la Reina Isabel II y entierro hoy, última hora en directo

La Federación Escocesa había propuesto sustituir el minuto de silencio por aplausos en homenajes a la reina Isabel II en un partido de fútbol para evitar pitos de la hinchada del Celtic.

No obstante, estos han tratado de salirse con la suya cantando "If you hate the Royal Family clap your hands" ("Si tú odias a la Familia Real, aplaude"), lo cual ha causado una gran polémica.