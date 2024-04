Raz Zimmt: "Irán probablemente atacará a Israel"

Raz Zimmt, escritor y analista del Instituto para estudios de Seguridad Nacional de Israel advierte de que Teherán querrá vengarse del ataque a su consulado en Siria. Irán quiere evitar un enfrentamiento militar directo con Israel y Estados Unidos pero no va a permitir que quede impune. Los escenarios que maneja el régimen de los Ayatollahs son objetivos militares o estratégicos dentro de Israel o un ataque fuera de sus fronteras contra una embajada. El formato podría ser con drones, misiles o un atentado terrorista .

Israel atacó el consulado iraní como castigo por utilizar a Hezbolá para lanzar ataques a Israel. El gobierno hebreo evita objetivos dentro de Irán para evitar una mayor escalada del conflicto.Porque una escalada con Irán es una escalada con Hezbolá. Si la represalia iraní hace lo mismo, el círculo vicioso podría detenerse, asegura Raz. De lo contrario, hay un elevado riesgo de enfrentamiento directo entre Israel, Irán y también Hezbolá. Ninguna de las partes lo quiere pero un error de cálculo podría tener graves consecuencias.

Según Jadeh Irán el régimen iraní le ha dado a Estados Unidos una opción: se puede evitar un ataque directo a Israel firmando un alto el fuego permanente en Gaza y con una garantía formal de que no habrá operación en Rafah.

Raz asegura que Israel defiende el derecho a defenderse. "Ellos no iniciaron la guerra en gaza ni las hostilidades con Hezbolá" "Todas las acciones que se toman se evalúan los riesgos y la reacción de la comunidad internacional" "Pero cuando el reisgo es inminente, hay que actuar como en Damasco. Allí se encontraba el coordinador de los ataques contra Israel, el comandante de la Guardia Revolucionaria Mohamed Reza Zahedi.

Irán financia económicamente, tecnológicamente, militarmente, politicamente a Hamás. Pero no fue el cerebro del ataque del 7 de Octubre a Israel. En opinión de Raz Zimmt el régimen de Teherán se sorprendió , ni siquiera lo sabía el líder palestino Ismail Hanniyeh que vive en Qatar. El ataque fue pensado , dirigido y perpetrado desde dentro de la Franja de Gaza. Su cerebro Yahya Sinwar , escondido desde hace seis meses en los túneles de Gaza y objetivo número uno de Israel. Raz insiste en que Hamás no pudo atacar a Israel sin el soporte tecnológico y económico de Irán. Igual que Hezbolá no atacaría a Israel sin el apoyo del régimen iraní.

El prestigioso analista asegura que Netanyahu es un superviviente político. No va a adelantar elecciones a pesar de las presiones de la calle pidiendo su dimisión . Le interesa alargar la guerra para sobrevivir políticamente . En un movimiento de ajedrez, primero mueve un peón para rebajar la tensión con Estados Unidos. Retira las tropas del sur de Gaza y anuncia que entrarán comandos para realizar operaciones precisas con el objetivo de desmantelar a Hamás. Después mueve la Reina para contentar a sus ministros ultra ortodoxos que amenazan con dejar de apoyarle si no invade Rafah. Y en un anuncio sorpresa dice que "ya hay fecha" para la invasión del sur de Gaza, donde se refugian un millón de desplazados palestinos por la guerra. Una fecha sin dia D, ni hora H.

Raz asegura que Netanyahu es un genio político, que está más al final de su carrera que al principio.

