¿Quiénes son las únicas seis mujeres que pueden vestir de blanco ante el Papa y por qué?

El próximo sábado 26 de abril a las 10:00 horas se celebrará en la plaza de San Pedro la misa funeral del papa Francisco. Estará presidido por el cardenal Giovanni Battista Re, decano del Colegio Cardenalicio, y acudirán líderes mundiales para despedir y rendir homenaje al pontífice fallecido. Tras la misa, el féretro será trasladado a la Basílica de Santa María la Mayor, donde se llevará a cabo la inhumación, cumpliendo así la voluntad expresada por el propio papa Francisco en su testamento.

Al asistir a un funeral, para vestir, el negro sigue siendo el color clásico y tradicional para el luto, pero también se acepta ropa en otros colores, siempre que sean oscuras, evitando tonos llamativos. Por ello se optan por diseños discretos, sin escotes pronunciados o cuellos muy abiertos, que mantenga el respeto que exige la situación.

Sin embargo, el Vaticano sigue un protocolo de vestimenta. Si eres mujer y te presentas ante el Papa, la norma es clara: negro riguroso, mangas largas y faldas por debajo de la rodilla. Pero hay seis mujeres en el mundo que pueden saltarse esa regla y optar por el blanco.

En este caso el blanco no simboliza pureza, como en las bodas, sino poder y autoridad. Es un código entre la Santa Sede y las casas reales. Según Anitta Ruiz, experta en protocolo, este derecho "es una excepción del protocolo del Vaticano, que permite a ciertas reinas de países católicos vestir de blanco, en lugar del negro tradicional, cuando asisten a audiencias con el Papa".

¿Quiénes son las seis personas que pueden vestir de blanco?

Las seis afortunadas son la reina Letizia de España, la reina emérita Sofía de España, la reina Paola de Bélgica, la reina Matilde de Bélgica, la gran duquesa María Teresa de Luxemburgo y la princesa Charlène de Mónaco.

Pueden vestir de blanco y siempre con mantilla. En cuanto a las joyas, sí están permitidos collares de perlas y relojes discretos, pero están prohibidas piedras de colores, diamantes grandes o pulseras llamativas.

Aunque se ha visto a algunas esposas de líderes mundiales vestidas de blanco frente al Papa, en realidad no tienen el permiso oficial para hacerlo. Por ejemplo, la reina Máxima de Holanda no tiene ese privilegio. El motivo es que la Casa Real de los Países Bajos no es católica, y este derecho a vestirse de blanco se da a toda la institución monárquica, no solo a la fe personal de la reina o consorte. Solo pueden vestir de negro y con mantilla o velo del mismo color.

Los zapatos rojos

"El uso de los zapatos rojos es uno de los símbolos papales con más tradición, ya que se usan desde la Edad Media y, dicen, simbolizan la sangre del martirio de Cristo", explica a 'Mujer.es', Anitta Ruiz, experta en protocolo y analista de moda.

Añade que estos "han sido siempre como una señal de caminar en la sangre de Cristo y siempre han sido muy simbólicos, pero es cierto que era un poco la separación entre los mortales, que no caminamos en calzado de este color, y el papa. Por eso el papa Francisco decidió llevar sus zapatos de siempre".

