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Trump se adjudica Ormuz como "nuevo" territorio, mientras el ejército de EE.UU. asegura que está desminado

Con la popularidad en niveles muy bajos por la guerra de Irán y con un aumento en el precio de la gasolina, Donald Trump mueve ficha.

Imagen de barcos en el estrecho de Ormuz

Trump se adjudica Ormuz como "nuevo" territorios mientras el ejército de EE.UU. asegura que está desminado | Europa Press

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Novedades en la tensa relación entre Irán y Estados Unidos. Desde la Casa Blanca se ha publicado un vídeo en el que se afirma que han despejado de minas el estrecho de Ormuz y que está abierto y listo para la navegación. Estas declaraciones llegan después de que en los días previos el propio Donald Trump anunciase lo mismo y después Irán lo negó.

En esta ocasión ha sido el Centcom quien lo afirma. "Las rutas de tránsito internacionales y reconocidas en el estrecho están libres de minas marinas iraníes gracias a la increíble labor de las Fuerzas Armadas", declaró el almirante Brad Cooper. "Hemos logrado despejar las minas marinas de las rutas de navegación internacional del estrecho, colocadas hace meses por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán".

Según dijo Cooper, más de veinte buques de guerra y cientos de aeronaves participaron en las operaciones en el estrecho de Ormuz y unos 50.000 efectivos están ejecutando un bloqueo contra Irán al impedir que exporte petróleo desde sus puertos. Teherán sigue desafiando a Estados Unidos e insiste en que no reabrirá la importante vía marítima hasta desde la Casa Blanca se cumpla con los compromisos adquiridos en el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio.

En una nueva provocación y tras estos anuncios, Donald Trump publicaba en su red Truth Social un mapa del estrecho de Ormuz como "nuevo" territorio estadounidense. Junto a las banderas de Puerto Rico, los Estados Federados de Micronesia y las Islas Marshall, entre otras, el mandatario añadió el estratégico paso marítimo de gas y petróleo mundial ubicado en Oriente Medio . Cuando van a cumplirse seis meses desde que EE.UU. e Israel lanzaran una ofensiva contra Irán el pasado 28 de febrero que ha derivado en un conflicto impopular sin visos de un final, Trump asegura que no tiene prisa en retomar las estancadas conversaciones.

Publicación de Donald Trump
Publicación de Donald Trump | @realDonaldTrump

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