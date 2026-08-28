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Muere el rey Harald de Noruega a los 89 años

Harald V permanecía hospitalizado ante una anemia que derivó en una infección en la sangre.

El rey Harald V de Noruega

Muere el rey Harald de Noruega | Europa Press

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
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El rey Harald de Noruega ha muerto este viernes a los 89 años en el Hospital Nacional de Oslo, donde permanecía hospitalizado desde hace once días.

Durante los últimos días había crecido la preocupación ante su estado de salud ante la anemia por la que ingresó y que derivó en una infección en la sangre. "El estado de salud de su majestad el Rey es muy grave. Su alteza real el príncipe regente y su majestad la reina suspenden todo su agenda", comunicaba la Casa Real del país nórdico este jueves. Además, se sucedían las vistas al centro médico de varios miembros de la familia, incluida también la princesa Marta Luisa, primogénita de los reyes.

Ingresado desde el 17 de agosto

Harald V fue ingresado el pasado día 17 de agosto por una acumulación de líquido en el cuerpo tras ser tratado con cortisona por una anemia hemolítica. Unos días más tarde, la Casa Real informó de que su situación había empeorado al producirse una infección en la sangre, pero que el monarca había recibido antibióticos, respondido al tratamiento y se encontraba "estable".

El monarca de mayor edad de Europa ha pasado por distintos problemas de salud en los últimos años, con varias hospitalizaciones por infecciones de diverso tipo.

En febrero y marzo, Harald V estuvo de baja varias semanas debido a una infección en una pierna que precisó su ingreso en un hospital en Tenerife (España), donde estaba de vacaciones.

Hace dos años, además, ya tuvo que ser hospitalizado durante sus vacaciones en Malasia por una infección, que obligó a trasladarlo a Noruega en un avión medicalizado y a implantarle un marcapasos.

En 2005, a Harald V le extirparon un tumor en la vejiga y, años después, se le implantó una válvula en el corazón y fue operado también de un ligamento en la rodilla.

Conocido por entregar el premio Nobel de la Paz cada año, durante sus 35 años de reinado también ha vivido cambios en su papel institucional y fue el último jefe de la Iglesia de Noruega, tras la enmienda constitucional aprobada en el año 2012.

Desde 1968, está casado con Sonia Haraldsen, mujer que no pertenecía a la realeza, y tuvo que pelear para que su padre, el rey Olaf V, permitiera el matrimonio tras casi una década de noviazgo después de que ambos se conocieran en un campamento de verano a los 15 años.

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