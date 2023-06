¿Qué es una implosión submarina como la del sumergible Titan?

El Titan, construido por OceanGate, una empresa de innovación tecnológica ubicada en Washington, estaba diseñado para soportar la presión extrema del agua a la profundidad del Titanic y ya había realizado inmersiones anteriores en el pecio.

Pero ya hace varios años, concretamente en 2018, se plantearon algunas dudas sobre su seguridad. El ex-director de operaciones marinas de OceanGate y piloto escocés de submarinos, David Lochridge, fue despedido ese año después de advertir sobre el casco de fibra de carbono "experimental" del sumergible.

Incluso si nunca llegamos a saber qué ha sucedido exactamente, hay ciertos elementos relacionados con el diseño que estarían en el punto de mira de los expertos como potenciales "puntos débiles". Por ejemplo, la ventana de observación de proa. El ojo de buey que ya algunos expertos señalaban como frágil a la hora de estar expuesto a una gran presión.

Lo primero sería haber realizado una batería de pruebas "no destructivas" para comprobar la fiabilidad del modelo. Esas pruebas previas habrían sido motivo de discordia entre OceanGate y David Lochridge, según los documentos que se han conocido estos días. Este experto alertó de que la ventanilla exterior solo estaba certificada para trabajar en profundidades de hasta 1.300 metros.

Posteriormente, es necesario ir realizando inmersiones reales y progresivas (lo ideal es hacerlo sin tripulación). No obstante, incluso si el diseño es impecable, el uso repetido del minisubmarino (había descendido hasta el Titanic y de vuelta a la superficie en varias ocasiones) podría haber provocado una fatiga en los materiales, hasta hacerlo colapsar.

Según Roderick Smith, profesor de ingeniería del Imperial College de Londres, el accidente probablemente se debió a un "fallo del casco de presión", pero será necesario recuperar los restos para llevar a cabo una investigación completa. Aunque incluso con ese material puede resultar difícil precisar la causa. "La violencia de la implosión significa que puede ser muy difícil determinar la secuencia de los acontecimientos", señala Smith.

¿Qué es una implosión submarina?

A nivel del mar, la presión atmosférica es de aproximadamente de un bar, nivel conocido como una atmósfera. Los restos del Titanic descansan en el fondo del Atlántico Norte a unos 3.800 metros de profundidad. Allí, la presión del agua multiplica por 400 los valores de la superficie marina. En una implosión causada por un defecto en el casco o por cualquier otro motivo, el sumergible colapsaría hacia sí mismo en milisegundos, aplastado por la inmensa presión del agua. La muerte habría sido prácticamente instantánea para los ocupantes.

La sombra alargada del Titanic

Aseguran los expertos que el Titanic, el trasatlántico más famoso de la historia, "fue una catástrofe en su día, pero después ha salvado vidas porque dejó muchas lecciones sobre los fallos que tenía". Cuando una empresa privada como OceanGate se sumerge en aguas internacionales con un sumergible que no ha sido clasificado oficialmente, es decir, no ha pasado los controles regulares y por lo tanto no está sujeto a certificados de seguridad nacionales, se expone a muchos riesgos.

Generalmente, todas las embarcaciones se construyen a partir de las normas de las sociedades de clasificación, organizaciones no gubernamentales o grupos profesionales sin ánimo de lucro que tienen como objetivo promover la seguridad de la navegación.

El Titan como precedente

Las naves robóticas en el lecho marino continuarán reuniendo evidencia, asegura el almirante John Mauger de la Guardia Costera de EE UU. Aún no está claro si será posible recuperar los restos de las víctimas dada la naturaleza del accidente y las condiciones extremas a esas profundidades. Cuantos más restos se recojan, más evidencias se tendrán y más se conocerá la naturaleza del accidente, lo que puede resultar muy ilustrador de cara a próximas expediciones similares a aguas profundas.

La búsqueda se volvió cada vez más desesperada el jueves, cuando se esperaba que el suministro de aire estimado para 96 ​​horas del sumergible se agotara si el Titan seguía intacto, una cuenta regresiva que resultó irrelevante.

El Titanic, que chocó contra un iceberg y se hundió durante su viaje inaugural en 1912, matando a más de 1500 personas a bordo, se encuentra a unos 1450 kilómetros al este de Cape Cod, Massachusetts, y a 640 kms al sur de St. John's, en Terranova.