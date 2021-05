¿Pudo salir el coronavirus de un laboratorio de Wuhan?

Un informe de Inteligencia de Estados Unidos ha vuelto a relanzar la hipótesis de que el coronavirus pudo surgir en el Instituto de Virología de Wuhan, en China. La teoría fue descartada en su momento, pero las últimas investigaciones de la Inteligencia estadounidense vuelven a apuntar esta tesis, según informa la prensa norteamericana.

El 'Wall Street Journal' ha adelantando la existencia de dicho informe. Según el medio, las investigaciones van más allá de una simple hoja informativa del Departamento de Estado hecha pública durante los últimos días de la Administración Trump. El refuerzo de esta teoría viene de la mano de un nuevo descubrimiento al respecto: tres investigadores del Instituto de Virología de Wuhan de China habrían enfermado en otoño de 2019 y fueron ingresados en el hospital por la gravedad de su estado de salud, algo que no se había revelado anteriormente.

Este nuevo detalle sobre la gravedad de los síntomas del coronavirus podría reforzar la hipótesis del origen no natural del virus SARS-CoV-2. China no había informado de estas hospitalizaciones y en su momento indicó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que el primer paciente con síntomas similares a los de la COVID-19 se había registrado en Wuhan el 8 de diciembre de 2019, meses después de la hospitalización de estos tres investigadores.

Una teoría remota

Por el momento, no se trata de una teoría solida, ya que la comunidad de Inteligencia aún no sabe qué enfermedad contrajeron los investigadores del Instituto de Virología de Wuhan. De hecho, no tienen mucha confianza en que estas evaluaciones puedan precisar el origen del virus, pero sí les hace sospechar que China no informase de esas hospitalizaciones con anterioridad, ya que los síntomas eran similares a los de la COVID-19. "Al fin y al cabo, todavía no hay nada definitivo", ha explicado uno de los trabajadores de Inteligencia al 'Wall Street Journal'.

Chinca califica la teoría de "mentira"

Por su parte, el director del Laboratorio Nacional de Bioseguridad de Wuhan, Yuan Zhiming, ha afirmado que ha leído el informe y es "completamente mentira" y que "esas afirmaciones son infundadas. El laboratorio no ha tenido conocimiento de esta situación y ni siquiera sé de dónde vino esa información" ha explicado.