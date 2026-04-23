El profesor Miguel Benedicto apunta a una "escalada" de la guerra de Irán tras la tregua indefinida de Trump: "Ambas partes desconfían"

Ha sido una de las noticias de la semana. A unas horas de vencer el alto el fuego, el presidente de Estados Unidos Donald Trump pegaba un volantazo inesperado y anunciaba una tregua indefinida en Irán con el fin de ganar tiempo a la negociación con el régimen de los ayatolás. Trump anunció esta extensión del alto el fuego hasta que el Gobierno de Irán presente "una propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado". Señalaba haber adoptado esta medida a petición de Pakistán, que ejerce como mediador, concretamente del jefe del Ejército, el mariscal Asim Munir, y del primer ministro, Shehbaz Sharif, con quienes mantiene muy buena relación desde que Washington medió el año pasado en el conflicto entre Pakistán y la India.

Este anuncio de alto el fuego indefinido de Trump llegaba a pesar de haber declarado en varias ocasiones que no pretendía extender la tregua. "No quiero hacer eso. No tenemos tanto tiempo", había declarado el líder estadounidense, que aseguró que "Irán puede ponerse en una posición muy sólida si llegan a un acuerdo".

"Vamos hacia una escalada"

El profesor de Relaciones Internacionales, Miguel Benedicto, analiza las consecuencias de esta última decisión de Trump y explica que su "sensación" es que "realmente vamos hacia a una escalada porque ambas partes desconfían la una de la otra".

"Lo que estamos viendo es un tira y afloja. Parece que hay ataques, luego un alto el fuego, pero al final se están manteniendo posturas muy distantes en los temas cruciales, por ejemplo en el tema de reducir el enriquecimiento nuclear por parte de Irán, en el de la libertad de navegación, o en el levantamiento de las sanciones de Estados Unidos a Irán, o incluso el futuro del Líbano e Israel, el programa de los misiles de Irán y el apoyo de Irán a esos grupos regionales como Hezbolá", señala Miguel Benedicto. Son temas, considera, que "siguen sobre la mesa, no se solucionan, no avanzan", porque "lo que hay es una absoluta desconfianza entre las dos partes".

"Posturas muy distantes en temas cruciales"

Preguntado ante esa postura previa de Trump anunciando que no prorrogaría más el alto el fuego, el experto insiste en esa desconfianza entre las partes, que provoca "que ese alto el fuego sea absolutamente frágil y que se intenten mantener de todos modos las negociaciones abiertas. Con todo, Benedicto no descarta "una escalada del conflicto" porque es una especie de "a ver quién cede antes" y esos tira y afloja.

Ante lo planteado por Irán de que con esta decisión Trump gana tiempo para estudiar un ataque mayor con el régimen de los ayatolás, Benedicto señala que "lo que está haciendo Estados Unidos es enviar algún último portaviones estos días con miles de soldados americanos, lo que forma parte de esa negociación. Es decir, bloquear absolutamente a Irán para que dé marcha atrás y empiece esa negociación con mayores concesiones". El experto considera que "forma parte de ese juego esta escalada que puede haber en el futuro".

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