El principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann trabajaba en el bar de tapas que frecuentaban sus padres

Van a cumplirse 17 años de la desaparición de Madeleine McCann y su paradero sigue siendo un misterio. En las últimas horas, el diario Daily Mail publica nuevas informaciones sobre el que hoy por hoy es el principal sospechoso de lo ocurrido aquel 3 de mayo en el Algarve, Christian Brueckner.

El tabloide británico da voz a un expatriado británico, Ken Ralphs, que asegura que el sospechoso trabajaba en el bar de tapas 'Ocean Club' que los padres de la pequeña Madeleine frecuentaban.

Ken Ralphs tiene una teoría que lleva defendiendo tiempo atrás. Asegura que Brueckner, compinchado con otro hombre, armaron un plan para secuestrar a Madeleine mientras sus padres estaban en el bar en el que él trabajaba. Su intención era venderla a una pareja que no podía tener hijos.

En otras declaraciones a otro medio, MailOnline, este testimonio dijo que cuando el sospechoso y su cómplice vieron el alcance que estaba teniendo la desaparición de la pequeña podrían haber optado por el peor final.

Según su versión él compartió esta teoría con la policía de Reino Unido y también de Portugal pero recibió informaciones contradictorias sobre la respuesta a la misma.

¿Qué sabemos Christian Brueckner?

En 2022, la Policía Federal germana advertía de "pruebas concretas" de su implicación en la desaparición y muerte de la pequeña Madeleine McCann.

Acababa de ser acusado de 5 delitos sexuales, presuntamente cometidos entre los años 2000 y 2017. Bruckner habría compartido con un amigo la siguiente conversación: "Christian me preguntó si todavía iba a Portugal, y le respondí: 'Ya no voy a Portugal porque hay demasiados problemas allí, Portugal tiene demasiada policía'. Le dije que realmente es extraño que desapareciera sin dejar rastro y Christian respondió: 'Sí, no gritó'", afirmó el conocido.

Historial delictivo del sospechoso

En abril de 2007 presuntamente acorraló a una niña alemana de entonces 10 años que se encontraba en la playa Salema, cerca de donde Madeleine desapareció apenas un mes después, y la habría obligado a realizar un acto sexual.

Entre los años 2000 y 2006 se le acusa también de presuntamente violar a dos mujeres desconocidas.

En junio de 2004 se le acusa de supuestamente acceder al apartamento de una joven de 20 años de nacionalidad irlandesa a través del balcón en Praia da Rocha. La habría violado a punta de cuchillo.

