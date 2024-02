Christian Brückner, el sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann, comparece ante un tribunal por presuntos delitos sexuales

Christian Brückner no ha sido hasta ahora incriminado judicialmente por la desaparición de Madeleine McCann. Su comparecencia pública ante un tribunal en Braunschweig, en el estado federal alemán de Baja Sajonia, será la primera desde que se le vinculó con la desaparición aún no resuelta de Madeleine McCann, en mayo de 2007. Christian Brückner, de nacionalidad alemana, cumple actualmente una condena de siete años de cárcel por violación.

Los cargos que enfrenta, en un juicio que tendrá lugar ante un tribunal de jueces, no antee un jurado, son por cinco delitos separados y no relacionados, presuntamente cometidos en Portugal: la violación de una mujer de entre 70 y 80 años en su apartamento de vacaciones entre 2000 y 2006, la violación de una niña de habla alemana de al menos 14 años en una casa donde vivía en Praia de Luz, nuevamente entre 2000 y 2006 y el abuso sexual de una niña alemana de 10 años en una playa de Salema en 2007. Esto ocurrió tres semanas y media antes de que Madeleine McCann desapareciera. "Sin la investigación del caso Maddie, estos presuntos crímenes no habrían salido a la luz", declaró el portavoz de la fiscalía de Braunschweig, Christian Wolters.

El abogado defensor del alemán, Friedrich Fülscher, anticipó a AFP que su cliente guardará silencio en el tribunal. Sin embargo, afirmó que Brückener no tiene “nada que esconder”.“Garantizar un proceso justo será la mayor dificultad: los prejuicios de los medios sobre el acusado no tienen precedente”, agregó Fülscher. Por su parte, Wolters manifestó que la fiscalía tiene múltiples pruebas para inculparlo. Entre ellas se encuentran desde declaraciones de testigos hasta cuadernos que fueron encontrados en su residencia.

Las hojas de dichos cuadernos, en palabras de Wolters, sugieren una idea de los "fantasmas sexuales" de Brückner. Se estima que el juicio podría durar varios meses.

Caso Madeleine McCann

Últimos datos sobre Christian Brückner. Ken Ralphs, un británico de 59 años que vive en Portugal, aseguró hace unas semanas que sabía de primera mano que Brueckner tenía planeado secuestrar a una niña de Praia da Luz para dársela a una pareja de ricos que no tenían hijos.

Según el testimonio de Ralphs a Martín Brunt (Sky News), Ralphs y Brueckner tenían un amigo en común.

