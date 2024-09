El primer ministro Keir Starmer recibió regalos por importe de 120.000 euros

El primer escándalo de Keir Starmer está servido. El primer ministro recibió regalos de empresarios y donantes del Partido Laborista por un valor de 120.000 euros durante sus cuatro años como líder de la oposición. Los tabloides lo han bautizado como el "Wardrobegate". Starmer fue obsequiado con más prebendas que ningún otro político al frente del partido. No es ilegal recibir regalos, según las Normas de Conducta Ética de la Cámara de los Comunes, pero sí éticamente inmoral. La comisión parlamentaria que vigila el cumplimiento de las normas ya ha indicado que no investigará al primer ministro.

Entre los regalos, entradas y ropa

El escándalo surgió por las dudas de Starmer de si debía incluir en su declaración de intereses en el Congreso los vestidos, maquillaje y ayuda de un asistente personal a su mujer . Victoria Starmer recibió 6.000 euros del multimillonario donante del laborismo Waheed Alli para renovar su vestuario. Y de este pequeño regalo se descubrieron los 120.000 euros en prebendas a su marido. Este es el catálogo de regalos: 40 entradas para asistir a los partidos del Arsenal, más de 4.700 euros en entradas para el concierto de Taylor Swift, y más de 800 para el de la banda Coldplay, en Manchester. Y aún más 14.000 euros en ropa, 3.000 en gafas de diseño y 23.000 aportados por su amigo Lord Alli para que se comprara nuevos trajes durante la campaña.,

“Soy un enorme aficionado del Arsenal, pero no puedo ir a las gradas por seguridad. Si no acepto los pases en el palco reservado no puedo ir a los partidos”, justificaba Starmer.

También se investiga si decoró su apartamento con otra donación

Los conservadores acusan al primer ministro de hipocresía. Starmer fue un duro crítico contra Boris Johnson por corrupción y amiguismo. De hecho cuando llegó a Downing Street prometió acabar con el amiguismo. Desde la oposición Starmer acusó a Boris Johnson de aceptar miles de euros de un amigo empresario para decorar su apartamento de Downing Street. Desde la bancada dijo que el Gobierno estaba “empantanado en corrupción, amiguismo y escándalo”, y prometió que acabaría con la corrupción si llegaba al poder"

Polémica en medio de recortes y más impuestos

La polémica surge en un momento muy delicado para el recién estrenado Gobierno laborista. Anuncia futuros recortes y subidas de impuestos en Octubre. Además va a suprimir la ayuda de entre 240 y 360 euros en gas y electricidad que recibían casi diez millones de pensionistas. Van a mantener esa subvención solo para un millón de personas en situación vulnerable.

Los laboristas celebran el próximo fin de semana su primer congreso desde que ganaron las elecciones y asumieron el poder. El equipo de Starmer intenta que sus trajes y los vestidos de su esposa no ensombrezcan el éxito electoral.

