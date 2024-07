Quién es Victoria Starmer, la nueva primera dama del Reino Unido

Las elecciones de Reino Unido han causado un gran revuelo. El victorioso laborista Keir Starmer, ha derrocado a los conservadores de Rishi Sunak, que sufren los peores resultados de su historia tras 14 años en el poder. Keir Starmet capitanea la formación de centroizquierda que gobernará ahora el país británico, con un resultado récord no alcanzado desde 1997.

Ahora que Starmet pasa a sostener el bastón de mando del país, su compañera sentimental, Victoria Starmer, pasa a ser la primera dama. Lady Starmer se ha mantenido casi siempre a la sombra de su marido y de hecho, en la celebración de la victoria, también ha sido así, ya que la ahora primera dama no ha dado ningunas declaraciones, sino que simplemente se ha encargado el primer ministro de agradecerle su apoyo con unas palabras. Pero, ¿qué se sabe de ella?

El portal de noticias británico 'Sky News', Starmet realizó una formación de abogacía y, de hecho, allí es donde conoció al ahora primer ministro de Reino Unido. Actualmente, trabaja en salud ocupacional para el NHS y según ha contado su marido, "es un trabajo que ama" ya que "su trabajo permite conocer la realidad del servicio de salud", alegó a 'The Times'. Añade que gracias a su trabajo, conoce y tiene una visión de cerca de "los desafíos del NHS y de la moral del personal".

Pero ante esto surge la pregunta de, si debido a su nuevo papel como primera dama, podrá seguir ejerciendo su trabajo como profesional sanitaria y Starmer ha dejado claro que sí: "ella absolutamente seguirá trabajando para el NHS" porque "quiere hacerlo y le encanta".

No han sido muchas sus apariciones en campaña. De hecho, se preguntó mucho en medios de comunicación ingleses el porqué de sus pocas apariciones juntos. Ante esto, el elegido como primer ministro subió una foto de ellos dos en el concierto de Taylor Swift en su 'Eras Tour'.

Una familia alejada de los focos

En su familia, no son solo Keir y Victoria Starmer, sino que tienen dos hijos y se sabe que viven en Camden, en el distrito electoral de Holborn y St. Pancras. Sin embargo, de sus hijos se sabe aún menos que de su mujer, de hecho no se conocen ni los nombres. Keir señala que esta privacidad seguirá así: "No voy a fingir que para ella es fácil porque no lo es, ella quiere seguir adelante con su vida. Es una intrusión enorme tener medios de comunicación fuera de casa, es un inhibicionismo para toda la familia", hablaba el primer ministro para 'The Times' antes de las elecciones.

Se sabe que Lady Starmer es judía y que de ahí, tiene el objetivo de mantener la tradición de las cenas familiares algunos días de la semana, como los viernes.

17 años de matrimonio

Victoria y Keir se conocieron mientras trabajaban. Keir cuenta que fue a principios del 2000, cuando él era responsable de un conjunto de documentos que debía inspeccionar. A la mujer que tuvo que llamar para investigarlos fue a Victoria, que recibió un interrogatorio que la enfadó tanto que hizo que no colgase la llamada y dijese en voz alta: "¿Quién coño se cree que es?", lo que hizo que Keir se sintiese más intrigado hasta que finalmente se conocieron en persona y se enamorasen. Finalmente se casaron en 2007.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com