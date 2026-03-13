Estados Unidos autoriza temporalmente la compra de petróleo ruso para contener los precios

Estados Unidos permitirá temporalmente la compra de petróleo ruso que ya se encuentra en tránsito marítimo para aliviar la escasez de crudo y frenar el aumento de precios provocado por el conflicto con Irán y el cierre del estrecho de Ormuz.

El Departamento del Tesoro ha anunciado una licencia especial que autoriza a los países a adquirir ciertos cargamentos de petróleo ruso ya transportados en buques. La medida, según explicó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, busca estabilizar el suministro mundial de energía ante una crisis que ha disparado los precios del crudo.

“Para ampliar el suministro global existente, otorgamos una autorización temporal para comprar petróleo ruso actualmente varado en el mar”, señaló Bessent. La nueva licencia, publicada por el Tesoro estadounidense, se aplica únicamente al crudo o productos derivados del petróleo rusos cargados en buques a partir del 12 de marzo y autoriza esos envíos hasta el 11 de abril.

Teherán amenaza con teñir de rojo la zona si continúan los ataques

La decisión llega en medio de una fuerte tensión en el Golfo Pérsico. El cierre casi total del estrecho de Ormuz —por donde circula cerca del 20 % del petróleo mundial— ha provocado una grave interrupción del comercio energético. En las últimas dos semanas al menos 16 petroleros y embarcaciones han sido atacados en la región, según informes sobre seguridad marítima, aunque hay otras fuentes que elevan a 18 los buques víctimas de ataques.

Las tensiones se intensificaron tras advertencias del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que amenazó con atacar infraestructuras energéticas regionales si continúan los enfrentamientos. Amenazas de Irán de atacar infraestructuras energéticas y los combates en la zona han generado preocupación global por el suministro de energía. Ante este escenario, varios países han comenzado a utilizar sus reservas estratégicas de petróleo para reducir el impacto económico.

Los analistas temen otra escalada de precios tras superar los 100 dólares por barril como consecuencia del conflicto

Mientras tanto, analistas y economistas advierten que el impacto económico podría prolongarse incluso si el conflicto se reduce en el corto plazo. El banco de inversión Goldman Sachs elevó su previsión del precio del petróleo Brent en un 20 %, estimando que podría alcanzar los 100 dólares por barril en marzo si persisten las interrupciones en el estrecho de Ormuz.

La decisión estadounidense ha generado críticas dentro del ámbito político. Algunos legisladores consideran que permitir la venta de petróleo ruso podría beneficiar indirectamente a Moscú, pese a las sanciones impuestas por su guerra en Ucrania.

En medio de la creciente escasez energética, varios países han comenzado a recurrir a sus reservas estratégicas de petróleo y a aplicar medidas para reducir el consumo mientras se intenta estabilizar el mercado global.

