Primer debate entre Kamala Harris y Donald Trump: Horario y dónde verlo en España

Esta noche, el escenario político de Estados Unidos se calentará con el esperado debate entre Donald Trump y Kamala Harris, que se llevará a cabo en el National Constitution Center de Filadelfia, Pensilvania. Este evento marcará en la carrera hacia las elecciones presidenciales, previstas para el próximo martes 5 de noviembre.

Contexto político

El debate entre Trump y Harris se produce en un momento de alta tensión política en el país. Donald Trump, ex presidente y figura central del Partido Republicano, busca regresar a la Casa Blanca tras su derrota en las elecciones de 2020. Conocido por su estilo directo y a menudo controvertido, Trump ha centrado su campaña en temas como la economía, la inmigración y la seguridad nacional. A sus 78 años, sigue siendo una figura divisiva, pero cuenta con un fuerte apoyo entre su base electoral.

Por otro lado, Kamala Harris, actual vicepresidenta y candidata demócrata, busca hacer historia como la primera mujer presidenta de Estados Unidos. Harris ha centrado su campaña en temas progresistas, como el cambio climático, la reforma del sistema de justicia penal y la igualdad de género. Con una carrera política que incluye ser senadora por California y fiscal general del estado, Harris se presenta como una líder preparada para enfrentar los desafíos del país.

Reglas del debate

El debate se desarrollará bajo estrictas normas para asegurar un intercambio ordenado y productivo. No habrá público presente, y los candidatos no podrán llevar notas al escenario. Los moderadores, David Muir y Linsey Davis, serán los encargados de formular las preguntas, las cuales no han sido compartidas previamente con los candidatos. Cada candidato tendrá dos minutos para responder a cada pregunta, seguidos de una réplica de dos minutos y una contrarréplica de un minuto.

Los micrófonos se silenciarán cuando no sea el turno de hablar de un candidato, una medida adoptada para evitar interrupciones y garantizar que ambos puedan expresar sus puntos de vista de manera clara. Donald Trump ganó el sorteo para decidir el orden de las declaraciones finales y ha optado por cerrar el debate, mientras que Kamala Harris eligió el podio del lado derecho de la pantalla.

Temas a abordar

Se espera que el debate aborde una serie de temas cruciales para el electorado estadounidense. La economía será un tema central, con Trump destacando sus logros en términos de crecimiento económico y reducción de impuestos durante su mandato, mientras que Harris probablemente enfatizará la necesidad de una economía más equitativa y sostenible.

El cambio climático es otro tema que estará en el centro del debate. Harris ha sido una defensora vocal de políticas ambientales ambiciosas, mientras que Trump ha sido crítico de las regulaciones ambientales que, según él, afectan negativamente a la industria y el empleo.

La política exterior también será un punto de discusión, especialmente en el contexto de las tensiones internacionales actuales. Harris podría destacar su experiencia en el manejo de relaciones exteriores como vicepresidenta, mientras que Trump podría resaltar su enfoque de "América primero".

Voto decisivo

Este debate es el único programado hasta ahora y podría ser decisivo en la campaña electoral. Kamala Harris ha estado participando en sesiones de práctica y revisando temas clave con su equipo de asesores. Por su parte, Donald Trump ha adoptado un enfoque más relajado, confiando en su experiencia previa en debates y su habilidad para conectar con su público.

Para muchos, este debate representa una oportunidad para evaluar no solo las políticas de cada candidato, sino también su capacidad para liderar el país en un momento de desafíos significativos. Con las encuestas mostrando una disputa reñida, el debate entre Trump y Harris esta noche podría influir en los votantes indecisos y en el rumbo de la campaña electoral en las semanas finales de las elecciones.

Dónde verlo en España

La transmisión comenzará a las 21:00 horas (hora local) y estará disponible en cadenas como ABC News, CNN, NBC, CBS y MSNBC, así como en plataformas de streaming como Disney+ y Hulu.

En España, el debate comenzará a las 03:00 horas del miércoles 11 de septiembre, y se podrá ver a través del Canal 24 horas de TVE o en el programa especial de 'Al Rojo Vivo'.

