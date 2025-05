Prevost, un papa estadounidense para parar a Trump

Robert Francis Prevost Martínez podría convertirse en el primer papa norteamericano. Nació en Chicago, hace 69 años. Hijo de padre de origen francés e italiano y de madre con raíces españolas. Su origen, por tanto, lo vincula con la migración y se le considera contrario a las ideas de Trump.

Ha desarrollado casi toda su vida pastoral en Perú donde, empezando desde la base, se convirtió en obispo de Chiclayo y vicepresidente de la conferencia episcopal peruana. En enero de 2023 el papa Francisco lo nombra arzobispo, y en octubre del mismo año cardenal y prefecto del Dicasterio para los obispos. Es decir el ministro que aconsejaba al papa en los nombramientos de los prelados de todo el mundo.

El día de su nombramiento Prevost destacó su origen misionero: "Creo que no es casualidad que el Papa Francisco me eligiera. He sido misionero toda mi vida y trabajaba en Perú". Razón por la que fue designado además presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, elevándolo a la vez a la dignidad de arzobispo ad personam.

Un papa continuador de la obra de Francisco

Aseguran que a Francisco le causó una gran impresión en una reunión privada que mantuvieron ambos. "Soy estadounidense y creo que tengo algunas ideas sobre la Iglesia en Estados Unidos. Por lo tanto, espero poder responder a la necesidad de poder asesorar, trabajar con el Papa Francisco y analizar los desafíos que enfrenta la Iglesia en Estados Unidos con un diálogo sano, como ya hemos comenzado con todos los obispos de Estados Unidos, y continuar buscando maneras de ser Iglesia en esta época en la que vivimos". Se le considera por tanto un papa continuador de la obra de Francisco y con un carácter aperturista respaldado por su experiencia con los migrantes y los pobres y su compromiso con la periferia.

Prevost es dominico, llegó a ser el prior general de la orden. Respecto a su formación además de Teología es licenciado en matemáticas y en derecho canónico. Habla cinco idiomas, incluido el italiano y el latín y por su biografía se le puede definir como un puente cultural entre el norte y el sur, y entre el aparato vaticano y las iglesias emergentes

