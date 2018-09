La Policía indonesia confirma que hay una española muerta tras el accidente de un transbordador en Bali

La Policía indonesia confirmó que una ciudadana española murió tras el accidente de un transbordador en el que hubo una explosión cuando navegaba con 35 pasajeros cerca de la isla de Bali, lo que elevó a dos las víctimas mortales.

El jefe de la Policía local, Sugeng Sudarso, declaró que el cadáver de la española, de 29 años, se encuentra en el hospital Sanglah en la ciudad de Denpasar, la capital de Bali, en la región central de Indonesia. La joven estaba disfrutando del viaje de novios. Hasta la isla indonesa se ha desplazado la familia de la joven

Al menos dos personas murieron, una austríaca y una española, y otras 20, incluidas otras cuatro españolas, resultaron heridas después de que se produjera una explosión y un incendio en la embarcación, una lancha rápida llamada Gili Cat 2.

Uno de los españoles fue operado por una fractura en el cráneo y se encuentra en cuidados intensivos en el hospital Kasih Ibu, en Denspasar. Según los medios locales, el transbordador partió ayer por la mañana desde el puerto de Padangbai, en Bali, hacia la isla de Gili Trawangan, cerca de Lombok.

A los diez minutos de viaje se produjo una explosión y luego un incendio. Al parecer, "la explosión provino del depósito de combustible, en cuya parte superior había una batería, por lo que quizá se produjo un cortocircuito que incendió el tanque", dijo Sudarso, según la cadena de televisión Channel NewsAsia.

La mayoría de las víctimas son británicos, pero también hay alemanes, austríacos, franceses, italianos y suizos, además de españoles, según la prensa local.

Los tres españoles heridos en el accidente de un transbordador cerca de la isla indonesia de Bali se encuentran estables, al tiempo que las autoridades preparan la repatriación de los restos de la española muerta en el siniestro.

Los primeros familiares de las víctimas de la explosión no provocada del pasado jueves comenzaron a llegar a la isla indonesia para visitar al esposo de la española muerta y que fue operado de una fractura en el cráneo.

"Ya nos ha reconocido", ha afirmado su madre, que prefirió no hacer más declaraciones sobre el estado en el que se encuentra su hijo. Por su parte, una de las enfermeras del centro, Pande Putu Sri Ekasari, explicó que está despierto y ha identificado a sus familiares, pero continúa desorientado.

Una pareja de pasajeros gaditanos heridos en el mismo accidente se encuentra ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Bali Royal en Denpasar, donde fueron operados la noche del jueves por las lesiones sufridas.

El doctor Doddy Setiawan ha explicado que Sara Isabel está despierta pero no puede recordar lo que pasó, mientras que Roberto está estable, pero aún no está consciente del todo y no puede comunicarse bien.

La mayoría de los heridos sufrieron fracturas y quemaduras debido a la deflagración en el bote, que se encontraba a unos 200 metros de la costa cuando ocurrió el siniestro. Representantes de la Embajada de España en Yakarta se encuentra en Bali para asistir a los heridos españoles y ayudar a sus familias que van llegando a la isla, situada en la región central del archipiélago indonesio.