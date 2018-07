La Policía húngara obliga a los refugiados a bajarse del tren y quedarse en un centro de acogida

IBAN CAMINO DE LA FRONTERA CON AUSTRIA

Un tren lleno de refugiados que había partido de la principal estación de Budapest ha sido detenido por las autoridades en la localidad húngara de Bicske, donde hay un centro de acogida. Una vez allí, todos los que no son refugiados o inmigrantes se han podido subir a otro tren, mientras que los que se han quedado golpeaban las ventanillas desde fuera gritando "campo no, campo no".