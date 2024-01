Un policía de EEUU dispara a un niño que llamó a los agentes para que ayudaran a su madre

Las imágenes salen a la luz ahora, tras la lucha de la familia de la ciudad de Indianola, en el estado de Mississipi (EEUU), que pedía que se hicieran públicas para que la comunidad supiera lo que había ocurrido. El suceso tuvo lugar en mayo, cuando la madre del pequeño Carlos le pasó el teléfono y le pidió que llamara a la Policía. Su expareja acababa de entrar en la casa y estaba furioso. El niño hizo lo que le pidió su madre y llamó a los agentes, que se personaron en el lugar de los hechos dos horas después.

En la cámara corporal del agente se puede ver cómo este se acerca a la casa y pide al hombre que salga de la vivienda. Una vez en la puerta, la que sale es la madre, que le informa de que su expareja ya no está, pero esta frase no está grabada y parece que no fue escuchada por el oficial.

El niño sale con las manos en alto

El agente sigue pidiendo al hombre que salga, mientras apunta con su pistola al interior del hogar. La puerta está abierta y el agente asegura que, si no obtiene respuesta, entrará. Y así lo hace.

Del interior del inmueble sale un niño que mide un metro veinte y lleva las manos en alto. Aun así, recibe un disparo del policía. Inmediatamente, el agente se da cuenta de lo que ha hecho y empieza a gritar "¡Oh, dios mío!" mientras pide ayuda médica.

El chico, que recibió un disparo en el pecho, estuvo ingresado durante cinco días por un colapso pulmonar y laceración en las costillas.

El agente, sin cargos

La familia demandó al oficial y al jefe de Policía por daños y perjuicios. Pedían 5 millones de dólares. Sin embargo, un gran jurado determinó que el agente no había tenido intención de causar daño y no se presentaron cargos contra él.

Ahora, el abogado de la familia agradece que se hayan hecho públicas estas imágenes de lo ocurrido, aunque aseguran que aún hay preguntas sin respuesta.