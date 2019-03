El periodista estadounidense Luke Somers secuestrado en Yemen ha muerto durante el rescate

El periodista estadounidense Lucas Somers, secuestrado por Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA), ha muerto en una operación de rescate fallida llevada a cabo por las fuerzas yemeníes y estadounidenses en la provincia de Shabwa. En ese operativo también ha fallecido el ciudadano sudafricano Pierre Korkie, secuestrado por Al Qaeda en mayo de 2013. En ambos casos, fueron asesinados por disparos realizados por miembros de la organización terrorista.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, ha explicado que la operación de rescate era necesaria porque "había razones convincentes para creer que la vida de Luke Somers corría un peligro inminente". "Los dos, Somers y un segundo rehén no estadounidense, han muerto por culpa de los terroristas de AQAP durante el rescate. Traslado mis condolencias a sus familias y amigos", ha dicho Hagel desde Kabul, a donde ha llegado este sábado en una visita sorpresa a las tropas estadounidenses. "Hemos recibido con tristeza la noticia de que Pierre ha muerto en un intento de las fuerzas especiales estadounidenses, a primera hora de esta mañana, de liberar a los rehenes en Yemen", ha informado, por su parte, la ONG Gift of the Givers en su página web.

En un primer momento, el Ministerio de Defensa de Yemen anunció a través de un comunicado publicado en su página web que sus tropas habían conseguido liberar a Somers y que, además, habían matado a una decena de milicianos de AQPA. Pero pronto la prensa norteamericana advirtió de que el estado de salud de Somers era incierto. Al parecer, milicianos de AQPA dispararon contra el periodista durante la operación de rescate y cuando las tropas estadounidenses llegaron hasta él ya estaba grave, por lo que fue trasladado a un buque, donde finalmente murió.

La hermana de Somers, Lucy, confirmaba la trágica noticia a los medios de comunicación estadounidenses, detallando que así se lo había anunciado el FBI, antes de que lo hiciera la Casa Blanca. "Solo pedimos que se nos deje llorarle en paz", ha dicho.

Somers, de 33 años de edad, fue secuestrado en Yemen en septiembre 2013 cuando trabajaba como reportero y fotógrafo para los medios de comunicación locales e internacionales, incluida la cadena británica BBC. La Casa Blanca había revelado esta semana que en noviembre el presidente estadounidense, Barack Obama, autorizó una operación de rescate. "Lamentablemente, no encontramos a Luke, aunque sí había rehenes de otras nacionalidades que fueron rescatados", dijo el jueves el Consejo de Seguridad.

Finalmente, el 25 de noviembre las fuerzas estadounidenses y yemeníes rescataron a seis yemeníes, un saudí y un hombre de origen etíope en poder de AQPA que estaban ocultos en una cueva montañosa del distrito de Hajar al Sayar, en la remota provincia de Hadramaut. En medio de esta confusión, la madre de Somers, Paula, difundió un vídeo en el que pedía a los yihadistas que mostraran "misericordia". "Por favor, dadnos la oportunidad de ver a nuestro Luke de nuevo", suplicó.