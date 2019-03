Pasajeros del ferry incendiado: "El barco sigue ardiendo, hay gente que no puede respirar"

A pesar de que hay 165 pasajeros del ferry incendiado en Italia que ya han sido rescatados y están fuera de peligro, todavía quedan muchos que permanecen a la espera de pisar tierra. El mal tiempo, con vientos de hasta 90 kilómetros por hora y olas de siete metros, está dificultando las tareas de los equipos, y los pasajeros que aún permanecen en su interior, por medio de un teléfono, afirman que la situación es angustiosa.



Así lo dice Giorgos Stiliaras: "Tenemos problemas con el humo, hay gente que no puede respirar. Hay humo por todo el barco. Estamos en la cubierta y hace mucho frío. El ferry sigue estando en llamas".



El pasajero dice cómo se enteraron de la situación: "El olor fue el que nos alertó. Era como a plástico quemado. Luego la gente comenzó a ponerse los chalecos salvavidas".



Stiliaras, además, comenta cómo está influyendo el mal tiempo: "No pueden sacarnos de aquí. Los barcos que venían a rescatarnos se han tenido que ir. Ellos no nos pueden llevar, el tiempo es muy malo".



Por su parte, Nikos Lagadianos, portavoz de la Marina mercante griega, dice que están haciendo todo lo posible: "Se están haciendo esfuerzos sobrehumanos en una operación sumamente complicada. Las condiciones meteorológicas son malísimas".