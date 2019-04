El Parlamento británico debate la solicitud popular de cancelar el 'brexit'

El Parlamento británico emprendió este lunes el debate sobre la solicitud popular de cancelar el 'brexit', que ha recabado más de seis millones de firmas. Se trata de la iniciativa que más apoyos ha recibido desde que se inició el sistema de peticiones online al Parlamento, en las que es necesario sumar al menos 10.000 rúbricas para recibir contestación del Gobierno y 100.000 para optar a ser debatidas.

En esta ocasión, con un total de 6.035.588 firmas, la solicitud se discute en el Westminster Hall, sala anexa a la Cámara de los Comunes, y no incluirá ninguna votación. Se trata de un debate simbólico que no será vinculante y, además, el Gobierno de la conservadora Theresa May contestó la semana pasada a la petición asegurando que no anulará la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

"Este Gobierno no revocará el Artículo 50 (del Tratado de Lisboa por el que se iniciaron los dos años de negociaciones entre Londres y Bruselas para la desconexión). Honraremos el resultado del referéndum de 2016 y trabajaremos con el Parlamento para conseguir un acuerdo que asegure que abandonamos la UE", afirmó el Ejecutivo.

También se debatirá una iniciativa que pide la celebración de un segundo referéndum, la cual ha recabado 180.000 firmas, y una tercera petición que exige observar el resultado del referéndum de 2016 que dio la victoria al "brexit" y que han rubricado 170.000 personas.

En paralelo, la Cámara de los Comunes ha celebrado un nueva serie de "votos indicativos" sobre posibles alternativas del 'brexit', después de que la semana pasada ninguna de las ocho vías propuestas recibiera una mayoría de apoyos. Además, el pasado viernes la cámara baja rechazó por tercera vez el acuerdo de salida sellado entre Londres y Bruselas, en esta ocasión por un margen de 58 votos.

