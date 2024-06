Paris Hilton denuncia ante el Congreso de EEUU los abusos sexuales que sufrió en la adolescencia: "Me sacaron de la cama"

La heredera del imperio de hoteles Hilton ha denunciado ante el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos los abusos sexuales que vivió cuando tenía entre 15 y 16 años. Ya eran conocidas algunas experiencias suyas "traumáticas" que había compartido ante los medios de comunicación e incluso en un reality que salió a la luz en el año 2020, pero ahora ha decidido contar lo que vivió para que se reestructuren los programas de bienestar infantil y la protección de los niños en el país.

"Me desnudaban y me encerraban"

"Cuando tenía 16 años, me sacaron de la cama en mitad de la noche y me trasladaron a través de las fronteras estatales a una de las residencias", reveló. Hilton estuvo en su adolescencia en cuatro residencias de corrección de conducta. Cuenta que en una de ellas fue obligada "a tomar medicamentos" para posteriormente ser víctima de un "abuso sexual". "Me arrastraban por los pasillos, me desnudaban y me encerraban en régimen de aislamiento", ha compartido ante la justicia estadounidense.

En sus memorias tituladas 'Paris: The Memoir', la celebridad ya relató que ese episodio le había supuesto un "trauma" mientras estaba interna en la escuela Provo Canyon. Aseguró este miércoles que sus padres no tenían conocimiento de los abusos sexuales que sufrió porque estaban siendo "engañados y manipulados" con "ánimo de lucro".

Pide que se reformen los programas de protección infantil

Por ello reafirma la necesidad de una reforma integral en las bases legislativas del país para que se realicen más controles de la situación que viven los menores en EEUU. "Entonces ¿se pueden imaginar el trato que puede brindar el Estado al no tener gente que regularmente los esté inspeccionando?", ha cuestionado.

La también cantante y empresaria dice que alza la voz por aquellos que "no pueden hablar". También denuncia que en los internados "no hay educación", solo "moho y sangre en las paredes". Cree que los trabajadores de los centros no están haciendo sus labores adecuadamente porque solamente tienen un interés económico. "Se preocupan más por las ganancias que por la seguridad de los niños", ha lamentado.

Desde Washington, Paris Hilton ha comentado cómo fue testigo de un traumático acontecimiento. Comentó que una joven de 16 años que residía en una casa de acogida pública fue asesinada públicamente por "haber tirado inocentemente un sándwich en la cafetería".

Durante diez minutos fue "retenida" por parte de ocho trabajadores del personal de la escuela. Finalmente, terminaron "matándola en el suelo del comedor" delante de una multitud de niños. En esa ocasión asegura que el Estado debería haber intervenido "para prevenirlo".

Incidió al mismo tiempo en que se deben mejorar las condiciones para los niños que residen en los internados. "Cuesta aproximadamente entre 800 a 1.000 dólares al día colocar a un joven en una instalación de acogida, eso es significativamente más de lo que costaría cuidarlos en sus propias comunidades. ¿Qué es más importante, proteger los beneficios empresariales o proteger la vida de los jóvenes?", manifestó.

