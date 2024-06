Madeleine McCann: el FBI encuentra imágenes de abusos sexuales que pueden resolver el caso

La desaparición de Madeleine McCann pasó hace 17 años, en mayo de 2007. Sin embargo, a día de hoy sigue dando de qué hablar. La pequeña no apareció y las pruebas no indican que lo vaya a hacer. De hecho, existe un principal sospechoso de la desaparición y muerte: Christian Brueckner.

Brueckner siempre ha mantenido su inocencia respecto al asesinato de la pequeña, sin embargo, cada vez existen más pruebas que lo incriminan. Para entender el nuevo descubrimiento que podría aclarar el caso, es esencial entender por qué implican al alemán como principal sospechoso: en primer lugar, se destacó que el posicionamiento del teléfono de Brueckner lo situaba muy cerca de donde Madeleine desapareció. Además, había constancia de que trabajó en los apartamentos donde la familia británica se hospedaba en Praia de Luz (Portugal), por lo que sabía perfectamente cómo introducirse dentro de ellos sin necesidad de una llave. Incluso testigos alegaron que él mismo les había confesado estar involucrado en el crimen.

Ninguna de las anteriores pruebas fueron suficiente para el juzgado que lleva el caso, ya que Brueckner no ha sido juzgado en ningún momento. En 2020 fue declarado oficialmente como sospechoso por las autoridades portuguesas, con el objetivo de impedir la prescripción del caso. Ese mismo año, Hans Christian Wolters, responsable de la fiscalía alemana, aseguró que tenían la investigación de la pequeña casi resuelta. Sin embargo, aún no se le ha acusado de nada.

El nuevo hallazgo que puede resolver el caso de Madeleine McCann

A pesar de no ser juzgado aún por el asesinato de Madeleine McCann, Brueckner sí que está teniendo que hacer frente a varios juicios donde se le acusan de violación tanto a menores como a una anciana en el mismo sitio donde desapareció Madeleine. Es precisamente en uno de estos juicios donde se ha hecho un descubrimiento que pone el caso en un casi punto y final.

Titus Stampa es un detective que fue llamado a declarar en uno de estos juicios que incriminan al alemán. El diario 'The Sun' se ha hecho eco de lo sucedido: cuando estaba llevando a cabo su declaración, Stampa indicó que la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA), es decir, el FBI alemán, había encontrado dos cuentas de correo electrónico de Brueckner. Stampa no pudo dar muchos detalles y especificó que no lo hacía porque los datos que podría proporcionar están "relacionados con el asesinato" de Madeleine. Sin embargo, sí que contó que en uno de esos correos, se veía el envío de imágenes de abusos sexuales a menores. Pero lo que más llama la atención es que todos los mensajes que van desde la primera mitad del año 2007, fueron borrados. Cabe recordar que en mayo de 2007 es cuando desapareció la pequeña británica.

El declarante no especificó que en las fotos que Brueckner enviaba estuviese McCann, pero si eso fuese así, sería la prueba contundente que se necesita para poder acusar al alemán. Para terminar su testimonio, Stampa, además, señala que los investigadores también tienen un disco duro que también tiene muchos datos que podrían resolver el asesinato.

Fantasías de "brutalidad y abusos sexuales"

El detective no pudo contar mucho sobre lo que había en esos correos por el factor que señaló de que se tratan de pruebas relacionadas con el caso McCann, pero sí que especificó que en había mensajes donde Brueckner dejaba claras sus fantasías que Stampa relata: "Una fantasía sobre una niña de cinco años y su madre que son secuestradas y llevadas a una camioneta" donde el alemán soñaba con "violarlas a una frente a la otra".

