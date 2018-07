El padre de Meghan Markle está "muy preocupado" por su hija que cree que está "aterrada" y en cuya sonrisa ve "dolor"

El padre de la duquesa de Sussex, Thomas Markle, reveló que no mantiene ningún contacto con su hija, que cree que está "aterrada" y bajo "demasiada presión" por parte de la familia real británica. En una entrevista publicada en el diario The Sun on Sunday y recogidas por EFE, Markle, de 73 años, afirmó que el teléfono al que llama a su hija "no funciona" y no tiene "ninguna manera de contactar con ella".

El progenitor de la mujer del príncipe Enrique afirmó estar "muy preocupado" por Meghan Markle, a la que no reconoce su sonrisa. "He visto su sonrisa durante años. Conozco su sonrisa. No me gusta la que veo ahora, es de dolor", sostuvo.

Markle, quien no acudió al enlace de su hija el pasado 19 de mayo en el castillo de Windsor por estar recuperándose de una operación, dijo que "hay que pagar un alto precio" por estar casado con la familia real británica. Además, señaló que, a su juicio, la vestimenta que lleva ahora su hija es "ridícula".

"Meghan parece sacada de una película antigua. ¿Por qué en 2018 hay que vestir como en 1930? ¿Por qué tiene que tapar sus rodillas?", se preguntó. "No estoy culpando a Enrique ni a nadie, pero son normas que no tienen ningún sentido para mi", puntualizó, al tiempo que dijo sentirse "apenado por ellos" por no poder mostrar ninguna emoción.

Markle explicó que la razón del "rechazo" de la familia real deriva de la polémica a raíz de que pactara unas fotos con unos "paparazzi" y tratara de sacar rédito de ello. Algo que para él no tiene sentido cuando "la mitad de Gran Bretaña parece estar haciendo fortuna vendiendo fotos" de su hija y su marido, "¿son ellos rechazados?". Asimismo, el padre de la duquesa lamentó que su exmujer Doria Rangland fuera el único familiar que asistió a la boda de Meghan y criticó que la sentarán "sola".

"Yo debería haber estado ahí, Todo el mundo decía que estaba demasiado aterrado para andar con ella hasta el altar, pero estaba preparado para hacerlo. Tenía un discurso escrito. Meghan estaba absolutamente preciosa", agregó.