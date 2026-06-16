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TRAGEDIA BRASIL

El dueño del helicóptero en el que iban Gaspi y Oliver Tree había sido multado un año antes por ocultar información

Las autoridades investigan el choque de dos helicópteros en Brasil tras encontrar la información de que el dueño de una de las aeronaves fuera multado con 1.300 euros.

El dueño del helicóptero en el que iban Gaspi y Oliver Tree había sido multado un año antes por ocultar información

El dueño del helicóptero en el que iban Gaspi y Oliver Tree había sido multado un año antes por ocultar información | EFE

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Manuel Pinardo
Publicado:

Las redes sociales siguen en 'shock' por el accidente entre dos helicópteros ocurrido en Brasil que acabó con la vida de seis personas, entre ellas, el youtuber argentino Gaspi y el rapero Oliver Tree. Las autoridades siguen investigando lo ocurrido.

El antecedente que ha salido a la luz señala al dueño de la aeronave en la que viajaban el streamer y el cantante. El dueño del helicóptero fue multado el año pasado por supuestamente negarse a mostrar libros, documentos contables, información o estadísticas a los agentes de inspección.

Multada la aeronave involucrada

Así lo recoge 'G1 O Globo', el helicóptero Bell modelo 206B matrícula PP-MAC, es una de las naves involucradas en el accidente sucedido en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, Río de Janeiro, pertenece a la empresa Turfik Comércio de Frutas LTDA, propiedad de Oswaldo de Luca Filho.

De acuerdo con la información que proporciona la página, en julio de 2025, de Luca fue multado por la Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac) de Brasil.

Lo anterior se debió a que se negó a mostrar libros, documentos contables y demás información a los agentes de inspección. Al tratarse de la primera notificación que recibía el empresario, le aplicaron una multa mínima de 8000 reales, cerca de 1.400 euros.

Investigan las causas del accidente

El Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (CENIPA) se encarga de determinar las causas técnicas del choque, mientras que la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) audita la situación legal de las aeronaves y los pilotos involucrados, según ha informado la Fuerza Aérea Brasileña (FAB).

Los hechos ocurrieron sobre las 08:59 horas de la mañana del domingo en la localidad de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro. La colisión se produjo entre un Eurocopter AS 350 B2 y un Bell Helicopter 206B. En la primera aeronave, que se dirigía a Angra dos Reis. En la segunda, mientras, viajaba solo Charles Marsillac, piloto que falleció también en la colisión. En este caso, se dirigía a la microrregión de Serrana.

Funciones de este tipo de helicópteros

El Eurocopter AS 350 B2, se encuentra entre los helicópteros más utilizados en el país y se emplea en diversas actividades, desde transporte ejecutivo hasta operaciones de seguridad pública, rescate y apoyo aéreo.

El Bell 206B se fabricó en 1999 y es muy popular en operaciones civiles en todo el mundo. Este modelo se utiliza principalmente para el transporte de pasajeros, vuelos turísticos, entrenamiento de pilotos y servicios aéreos privados.

El organismo ha aprovechado la coyuntura para recordar a los usuarios de la aviación general la importancia de verificar la regularidad de las compañías y de las aeronaves antes de realizar cualquier trayecto, una comprobación que puede gestionarse de forma directa a través de la plataforma oficial 'Voe Seguro'.

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