El padre de la familia Bibas recuerda a su mujer e hijos en el funeral: "Ariel, espero que no estés enfadado por no protegerte"

Hamás anunció que Shiri, Ariel y Kfir murieron en un bombardeo israelí en Gaza. La familia Bibas fue secuestrada como rehenes, pero solo ha sobrevivido el padre. Los dos hijos y la mujer fueron asesinados. Según Hamás, murieron por culpa de Israel, pero los israelíes lo desmienten y aseguran, basándose en informes forenses, que fueron los milicianos de Gaza quienes mataron "con sus propias manos" a Ariel y Kfir Bibas.

"Frente a las mentiras de Hamás, Ariel y Kfir no murieron en un ataque aéreo (israelí). Mataron a los niños a sangre fría. No mataron a los niños de un disparo, los mataron con sus propias manos", dijo el portavoz militar. Añade que tras el crimen, el grupo islamista "hizo lo posible" para ocultar lo ocurrido.

El comunicado del portavoz Hagari se produce en respuesta a las denuncias de Hamás, que informaban que a raíz de los bombardeos del Ejército israelí del 29 de noviembre de 2023 fallecieron los Bibas, una familia de ascendencia argentina y peruana.

Emotivo funeral a la familia Bibas

La familia Bibas confirmó el sábado haber recibido los restos mortales de Shiri Bibas y los de sus hijos, y pidió el regreso inmediato del resto de rehenes.

"Anoche, nuestra Shiri fue devuelta a casa. Tras el proceso de identificación en el Instituto de Medicina Forense recibimos esta mañana la noticia que temíamos: nuestra Shiri fue asesinada en cautiverio (en Gaza) y ahora ha regresado a casa con sus hijos, su marido, su hermana y toda su familia para descansar", dijo la familia en un comunicado. "Shiri fue una madre maravillosa para Ariel y Kfir, una compañera amorosa para Yarden, una hermana y tía devota y una amiga increíble", añadió.

En el comunicado también exigen el "regreso inmediato de los rehenes restantes que aún se encuentran en cautiverio (...) No hay objetivo más importante. No puede haber sanación sin ellos", afirman.

Este miércoles, en Israel, se ha celebrado un emotivo funeral de los dos niños y la madre de la familia Bibas. El padre, que fue liberado a principios de este mes, ha pedido perdón por no haberles podido salvar del secuestro, ese fatídico 7 de octubre.

El padre, el israelí Yarden Bibas realizó un emotivo discurso en el entierro y pidió a su hijo mayor, Ariel, de 4 años, que le perdone por no haberle salvado. "Ariel, espero que no estés enfadado conmigo por no protegerte adecuadamente y por no estar ahí para ti. Espero que sepas que he pensado en ti todos los días, cada minuto", dijo.

"Espero que estés disfrutando del paraíso. Estoy seguro de que estás haciendo reír a todos los ángeles con tus bromas tontas e imitaciones. Espero que haya muchas mariposas para que las observes, tal como lo hacías durante nuestros picnics", continuó Yarden. El hijo más pequeño de la familia, Kfir, tenía tan solo 9 meses cuando fue secuestrado.

Nuevo acuerdo para entregar rehenes

Hamas ha anunciado que entregará a Israel los cadáveres de 4 rehenes, a cambio de presos palestinos. El intercambio se va a hacer esta noche de forma diferente. Según el comunicado, los prisioneros palestinos serán "liberados simultáneamente con los cadáveres de los prisioneros israelíes que se acordó entregar durante la primera etapa" de la tregua, que acaba el próximo fin de semana y antes de cuyo fin Hamás debe aún entregar cuatro cuerpos más, algo previsto inicialmente para este jueves.

Israel ya se quejó de las ceremonias de propaganda que hacen los terroristas cuando liberan a los rehenes. Los obligaban a subir a un estrado, donde suelen saludar al público gazatí y dar un discurso.

