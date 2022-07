El padre de Elon Musk pretende donar su esperma a mujeres de clase alta

Errol Musk, padre de Elon Musk, el multimillonario dueño de Tesla, ha vuelto a ser noticia estos días por afirmar que fue padre por séptima vez tras mantener relaciones con su hijastra de 35 años, Jana Benzuidenhout, con quien ya tuvo un hijo en el año 2017. Esta efeméride dejó sin palabras a todo su nicho familiar, que ya no quiere saber nada del padre.

Desde que anunció esta impactante noticia, al padre de Elon Musk no le paran de llover mensajes de mujeres que solicitan ávidamente su material genético para "crear una nueva generación de Elons". Tal y como cuenta Errol al diario británico The Sun, el ingeniero ya habría recibido ofertas de una empresa colombiana para adquirir su esperma.

"Una empresa en Colombia quiere que done esperma para poder procrear con mujeres de clase alta porque, como dicen: '¿Para qué pedírselo a Elon cuando tenemos a la persona que creó a Elon?”, enuncia Errol alegando que no se le ha ofrecido pago alguno por sus servicios, pero él estaría dispuesto a aceptar otro "tipo de compensaciones" por ello.

"No me han ofrecido dinero, pero me han ofrecido viajes en primera clase, alojamiento en hoteles de cinco estrellas y todas esas cosas", aclarando que no tendría intención de cobrar a nadie por su esperma.

El padre de siete hijos, se muestra ambicioso en cuanto a su futuro familiar y pretende ampliar su árbol genealógico aún más: "Si pudiera tener más hijos, los tendría. No veo razón para no tenerlos. Si lo hubiese pensado entonces, Elon no existiría", concluyó el ingeniero.

Elon Musk sigue por la senda de su padre

Pese a no mantener relación alguna con su padre en los últimos años a causa de su comportamiento con su hermanastra, Elon Musk tiene la misma afición que su padre por los niños.

Y es que, el dueño de Space X deslumbraba al mundo con el nacimiento de sus gemelos el pasado mes de noviembre, los cuales tuvo con la ejecutiva de Neurolink, Shivon Zillis.

El ingeniero multimillonario tiene ya con nueve hijos y pretende tener más hijos como ya lo hizo su padre.