Otro accidente de un avión Boeing: pierde un panel externo en pleno vuelo

Nuevo accidente de un avión Boeing: pierde un panel externo durante el vuelo. Concretamente, fue un Boeing 737-800 de la compañía United Airlines del que se desprendió un panel externo durante su vuelo 433 antes de aterrizar en Oregón, en Estados Unidos, este pasado viernes.

Afortunadamente, el incidente no ha causado ni daños personales, ni materiales. El avión aterrizó de forma segura en el aeropuerto de Medford con sus 139 pasajeros y 6 tripulantes sanos y salvos. No obstante, la Administración Federal de Aviación (FAA) en una inspección posterior al aterrizaje reveló que al avión le faltaba un panel.

La multinacional no ha querido hacer declaraciones y ha derivado todas ellas a la aerolínea. Por su parte, United Airlines ha comunicado que no activaron ninguna emergencia porque no tuvieron indicios de ningún daño durante el vuelo. "Realizaremos un examen exhaustivo del avión y realizaremos todas las reparaciones necesarias antes de que vuelva al servicio", ha confirmado la aerolínea.

La avión que procedía de San Francisco provocó que se cortara el tráfico del aeropuerto de Oregón durante unos minutos para buscar el panel, sin embargo, este no apareció. La aeronave de 25 años de antigüedad, según registros de FAA, fue entregado originalmente a Continental Airlines en diciembre de 1998, aerolínea que posteriormente se fusionó con United Airlines en 2012.

Un nuevo altercado

A principios de este año, fueron sorprendentes las imágenes de un avión Boeing, operado por Alaska Airlines, que perdió una ventana en pleno vuelo. El avión, con 171 pasajeros a bordo, tuvo que efectuar un aterrizaje de emergencia en Oregón, después de que una ventana y un trozo de fuselaje salieran despedidos.

Apenas unas semanas después se produjo un nuevo de accidente de un Boeing. Al poco tiempo de despegar, un avión de la compañía Atlas tuvo que aterrizar de emergencia en Miami después de que se incendiara un motor y empezara a arder. Pese a las impactantes imágenes, no hubo ningún herido.

Más recientemente, otro avión Boeing se vio obligado a aterrizar de emergencia en Los Ángeles, tras perder una de sus seis ruedas del tren de aterrizaje trasero apenas segundos después de despegar. La caída de la rueda provocó daños materiales en varios vehículos estacionados en un parking del aeropuerto, pero no se lamentaron daños personales.

No supera el 40% de las pruebas

Hace unos días se agravó esta situación. El modelo Boeing 737 MAX, el mismo que perdió una ventana en pleno vuelo, no superó el 37% de las pruebas de seguridad a las que fue sometido. Un informe publicado por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte reveló que el panel no tenía instalados cuatro tornillos que eran clave para sujetarlo.

Durante esos días, se conoció la muerte de un exempleado de Boeing que denunció irregularidades y fallos de seguridad en estas aeronaves. John Barnett era extrabajador de la compañía que denunció ante la justicia diversas irregularidades en la proceso de producción del modelo 787 en la fábrica de North Charleston, en Estados Unidos.

